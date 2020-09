AirPods 3: Marktstart im Frühjahr im AirPods Pro-Design?

Die AirPods sollen im kommenden Frühling ihr nächstes Update erhalten. Apple strebe hier eine weitere Diversifizierung der Herstellung an. Gerüchten nach übernehmen die konventionellen AirPods in Zukunft das Design der AirPods Pro. Ob es dann noch AirPods ohne In-Ear-Design gibt, bleibt fraglich.

Apple wird im kommenden Jahr die nächste Generation der AirPods vorstellen. Diese werden maßgeblich von den beiden Fertigern Luxshare und Goertek gefertigt werden, berichtet die Digitimes unter Berufung auf Industriekreise für Abonnenten. Ersterer Fertiger macht aktuell Anstalten, auch iPhones für Apple zu produzieren. Apple unternimmt derzeit verschiedentlich Schritte, um den internen Konkurrenzkampf in der Lieferkette anzuheizen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Man erhofft sich auf diese Weise wohl, die Einkaufspreise drücken zu können.

Inventec, das in den letzten Jahren den Hauptteil der AirPods für Apple gefertigt hatte, werde an der Produktion der nächsten Generation in deutlich geringerem Umfang beteiligt sein, heißt es. Danach soll Inventec nur rund 20% der AirPods 3 oder weniger für Apple fertigen.

Kommen die AirPods 3 im Design der AirPods Pro?

Hinsichtlich der Spezifikationen der AirPods 3 ist aktuell noch immer wenig bekannt. Dem Vernehmen nach sollen diese allerdings das Design der AirPods Pro übernehmen, Apfelpage.de berichtete. Somit wären alle AirPods-Modelle in Zukunft In-Ear-Kopfhörer, zumindest dann, sollten die aktuellen AirPods aus dem Lineup genommen werden.

Von den AirPods Pro würden sich die neuen AirPods wohl durch den Verzicht auf Premium-Features wie einer aktiven Geräuschunterdrückung abgrenzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!