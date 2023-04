Home Betriebssystem iPadOS 17: Stage Manager-Updates und Widgets wie am iPhone

iPadOS 17 soll einige größere Verbesserungen bestehender Funktionen mit sich bringen. So werde der Stage Manager noch einmal überarbeitet und in der Funktionalität erweitert, heißt es. Apple soll auch an den Widgets auf dem Homescreen nachbessern.

Nicht mehr lange, dann wird Apple die kommenden Systemversionen vorstellen. Über die erwarteten Neuerungen von iOS 17 und watchOS 10 wurde bereits wiederholt berichtet, nun gibt es auch erste Aussagen zu möglichen Neuerungen in iPadOS 17.

Demnach wird der Stage Manager erweitert und erhält neue Funktionen. Es werde etwa möglich, die Webcams externer Monitore zu nutzen. Die Audioausgabequelle kann geändert werden und es soll möglich sein, mehrere Audio- und Videosignale gleichzeitig zu streamen.

Das Dock soll sich anpassen lassen, was allerdings nur bei der Nutzung externer Displays möglich ist und schließlich soll das iPad-Display während dieser Zeit abgeschaltet werden.

Es werde auch an einer speziellen Version von iPadOS 17 ge3arbeitet, sie ist für das gemunkelte Riesen-iPad mit mutmaßlichen 14,1 Zoll Diagonale vorgesehen und soll eine Stromversorgung für zwei externe Displays bei 60 Hz ermöglichen.

Zudem werde die Widget-Unterstützung am iPad komplett auf den Stand von iOS hochgezogen, damit kann etwa auch die Uhr erstmals als Widget auf dem Homescreen platziert werden.

Verbreitet wurden diese Prognosen durch einen Leaker, der zwar noch keine lange Track-Historie hat, allerdings im letzten Herbst bereits zutreffende Aussagen zum iPhone 14 Pro tätigte.

iPadOS 17 wird im Juni als Beta für die Entwickler und im Herbst als finaler Download für die Öffentlichkeit verfügbar werden.

