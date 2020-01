iPad und iPad Pro: Bringt Apple ein Smart Magic Keyboard?

Auch für das iPad gibt es womöglich bald ein Keyboard mit den neuen Scherentasten des 16 Zoll-MacBook Pro. Diese überarbeitete Tastatur, die Apple Magic Keyboard nennt, kommt zudem vermutlich dieses Jahr auch in das kleinere MacBook Pro, wäre ein iPad-Magic Keyboard für euch ein interessanter Zubehörartikel?

Apple bringt womöglich auch für das iPad und iPad Pro ein Magic Keyboard, das über die neuen Tasten mit dem Scherenmechanismus verfügt, das berichtet die taiwanische Zeitschrift Digitimes heute in einem Bericht, der vorerst nur für Abonnenten zugänglich ist. Danach werde Apple eine iPad-Tastatur bringen, die Tasten mit dem neuen, alten Scherenmechanismus besitzt. Damit ist vermutlich ein Smart Keyboard in einer überarbeiteten Version gemeint. Diese neue Version des Magic Keyboard wird wohl gemeinsam mit einem neuen iPad Pro verfügbar werden und ob dieses Update im März oder September erfolgt, ist noch nicht klar. Über das nächste iPad Pro gab es zuletzt jede Menge sich teilweise widersprechende Spekulationen.

Neues Magic Keyboard kommt 2020 wohl auch für kleines MacBook Pro

Das Magic Keyboard hatte Apple mit dem 16 Zoll-MacBook Pro eingeführt, es wendet sich vom Ansatz der umstrittenen Butterfly-Keyboards ab und greift die Bauweise der MacBook-Keyboards von vor 2016 wieder auf. Es wird erwartet, dass das 13 Zoll-MacBook Pro in diesem Jahr ebenfalls das neue Keyboard erhält. In einer weiteren Meldung berichteten wir darüber, dass Apple unlängst ein neues MacBook in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen hat, bei dem es sich um ein aktualisiertes kleineres MacBook Pro handeln könnte.

