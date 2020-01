Dank 5G: iPhones legen 2020 zu, neue Durststrecke deutet sich aber schon an

Apple dürfte vom 5G-Start in vielen Ländern dieses Jahr kurzfristig profitieren, indem der Absatz des iPhones sich belebt. Allerdings ist diese positive Entwicklung womöglich nur von kurzer Dauer.

Das begonnene Jahr wird für die Smartphonebranche womöglich eine lang erwartete Glücksphase nach einer langen Durststrecke. Auslöser dieser Entwicklung ist die Einführung von 5G in vielen wichtigen Märkten rund um die Welt, erläuterte Ranjit Atwal, Senior Research Director beim Marktforscher Gartner. Die neuen Netze seien zwar vielfach bis auf weiteres nur an bestimmten Hotspots wie Metropolregionen, Innenstadtbereichen oder in Sportstadien installiert, die Auswirkung des Starts von 5G auf den Absatzmarkt sei jedoch nicht zu unterschätzen.

Apple könnte kurzfristig vom 5G-Boom profitieren

Dadurch werden viele Hersteller 2020 deutlich leichter ihre neuen 5G-Smartphones verkaufen können, da viele Nutzer ihre Geräte austauschen, nachdem sie ihre Smartphones in den letzten Jahren immer länger behalten haben, glaubt Gartner. Rund 12% der Smartphoneverkäufe 2020 entfalle danach auf 5G-Modelle. Dieser Wert soll bis 2022 auf rund 43% steigen. Diese Entwicklung werde dem Smartphonemarkt für 2020 ein Wachstum von rund 1,7% bescheren, im letzten Jahr schrumpfte er indes global um rund 2%.

Das Wachstum wird 2020 vor allem in Festland-China und Teilen Asiens sowie in Schwellenmärkten erzielt werden, doch im nächsten Jahr schon soll das Wachstum abermals einbrechen und für die kommenden Jahre schwach bleiben. Diese Einschätzung widerspricht anderen Prognosen, die ebenfalls 5G in die Gleichung mit einbeziehen, aber einen langsameren Austauschzyklus erwarten. Eine Mehrheit der Analysten sieht allerdings kurzfristige Wachstumspotenziale für Apple mit einem 5G-iPhone, das im Herbst erwartet wird.

