Disney+ kommt eine Woche früher nach Deutschland und einige weitere Märkte

Disney+ kommt früher nach Europa als erwartet: Zumindest in einigen Märkten, darunter auch Deutschland, geht der neue Streamingservice eine Woche früher an den Start. Weitere Länder in Europa erhalten das Angebot im Sommer.

Disney+ wird in einigen Märkten Europas ein wenig früher an den Start gehen als erwartet. Wie das Unternehmen heute in einer Presseerklärung mitteilte, wird Disney+ am 24. März in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und Irland starten. Im November 2019 hatte Disney-Boss Bob Iger erklärt, Disney+ werde am 31. März nach Europa kommen, Apfelpage.de berichtete.

Weitere europäische Zuschauer erhalten Disney+ im Sommer

Weitere europäische Märkte werden Disney+ im Sommer erhalten, teilte Disney weiter mit. Dazu gehören Belgien, die skandinavischen Länder und Portugal. Der Preis ist ebenfalls bereits bekannt: Er liegt bei 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr. In den Niederlanden ist Disney+ im Rahmen eines Pilotversuchs bereits verfügbar.

Disney+ läuft auf dem Amazon Fire TV, Smart TVs von LG und Samsung sowie auf dem Apple TV. Daneben gibt es natürlich Apps für iOS und Android und der Zuschauer kann sich die Inhalte auch im Web ansehen.

Der Start von Disney+ wird von Branchengrößen wie Netflix mit einer gewissen Sorge beobachtet, durch den neuen Mitbewerber wird einerseits der Wettbewerb härter und es werden gern gesehen Inhalte von anderen Diensten abgezogen. Perspektivisch werden Streaming-Kunden zwei bis drei Dienste abonniert haben müssen, um auf ein umfassendes Streaming-Angebot zugreifen zu können.

