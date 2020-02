iPad Pro 2020 mit Triple-Cam: Leaks sollen erste Cases zeigen

Das iPad Pro wird wohl in seiner nächsten Auflage mit einer deutlich verbesserten Kamera kommen. Diese könnte der Triple-Cam des iPhone 11 Pro ähneln, möglicherweise aber darüber hinaus bereits eine 3D-Linse aufweisen. Neue Leaks sollen die ersten Cases für das neue iPad Pro zeigen.

Das nächste iPad Pro ist nicht mehr fern: Was Kunden erwarten können, wird bereits seit einigen Monaten diskutiert, die Prognosen sind sich hier größtenteils einig. Nun hat der bekannte Leaker Ben Geskin auf Twitter abermals das unterstrichen, was bereits vermutet wurde.

2020 iPad Pro case pic.twitter.com/KblaE2M6Kt — Ben Geskin (@BenGeskin) February 24, 2020

Er twitterte Bilder erster Cases für das erwartete iPad Pro.

Das neue Modell von 2020 wird wohl eine überarbeitete Kamera erhalten. Am häufigsten wurde hier auf ein Kamera-Design, das der Triple-Cam-Linsenanordnung des iPhone 11 Pro entspricht, getippt. Allerdings ist auch die Variante mit einer 3D-Linse noch im Rennen, die damit zuerst in einem iPad, dann erst im iPhone zum Einsatz kommen würde – eine Premiere.

Kommt das neue iPad Pro im März oder im Herbst?

Uneins ist sich die Gerüchteküche noch beim Starttermin: Lange wurde ein Launch des iPad Pro 2020 im März und auch im Herbst prognostiziert, dann war in den letzten Wochen eher von einer Präsentation im Herbst auf der September-Keynote ausgegangen worden. Nun aber wird in jüngsten Einschätzungen wieder eine Vorstellung auf einem mutmaßlichen März-Event gesprochen, Apfelpage.de berichtete, auf dem Apple wohl auch das iPhone 9 präsentieren wird.

Neben iPhone 9 und iPad Pro ist das Apple TV ein weiterer möglicher Kandidat für ein Hardware-Update. Entsprechende Funde in den iOS 13-Betas sowie jüngste Entdeckungen in US-Warenwirtschaftsdatenbanken, über die wir am Wochenende berichtet hatten, deuten ebenfalls darauf hin.

