Apple bringt neues #ShotoniPhone-Video – A Journey into the Valley of Fire

Apple hat ein neues ShotoniPhone Video “A Journey into the Valley of Fire” veröffentlicht und zeigt das “Valley of Fire” (Tal des Feuers), das im Umkreis von Las Vegas liegt und mit der Weitwinkelkamera des iPhone 11 Pro aufgenommen wurde.

Was sehen wir in dem Video?

In der Einleitung beschreibt Apple kurz, dass das Valley of Fire rund 50 Meilen von Las Vegas entfernt und das Ergebnis eines geologischen Prozesses ist. Geschaffen in 200 Millionen Jahren durch Wind und Wasser, entstand ein Ozean aus Stein, der als Valley of Fire (Tal des Feuers) bekannt ist.

Das Intro zeigt einen Teil der mächtigen Felsen von unten, gefolgt von Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven und zu verschiedenen Tageszeiten. Beeindruckend, wie die Morgensonne auf die Felsen scheint und ihre einzigartige Architektur zum Vorschein kommt.

Messerscharfe Aufnahmen

Aufgenommen wurde das spannende Shot on iPhone Video “A Journey into the Valley of Fire” in 4K und offenbart eine extreme Detailgenauigkeit. Als Zuschauer fühlt man sich direkt in das Tal hineinversetzt.

Die Weitwinkelkamera des iPhone 11 Pro leistet eine starke Arbeit und vermittelt ein Kinofeeling, weil auch die atmosphärische Hintergrundmusik zu dem 2:03 Minuten langen Videoclip ihren Beitrag leistet.

Seit einer Weile schon veröffentlicht Apple regelmäßig Shot on iPhone Videos, die die Möglichkeiten des aktuellen iPhone-Flaggschiffs hinsichtlich der Fotografie zeigen. Vor allem bei Hobbyfilmern, Fotografen und Filmemachern erfreut sich das iPhone 11 Pro wegen seiner hochwertigen Kamera einer wachsenden Beliebtheit, Apple wird allerdings durch den Start des kürzlich vorgestellten neuen Galaxy-Top-Modells unter Druck gesetzt.

