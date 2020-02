Video: Wie sieht das iPhone 9 aus?

Wie sieht es denn aus, das iPhone 9? Im Prinzip glauben wir zu wissen, dass Apple einen Nachfolger des iPhone 8 bringen wird, doch letzte Gewissheit gibt es natürlich noch nicht. Daher wollen wir euch einen neuen Tipp das Design des Budget-iPhones betreffend nicht vorenthalten.

Das viel besprochene iPhone 9, das wohl nach aktuellem Stand der wild brodelnden Gerüchteküche doch auch iPhone SE 2 heißen könnte, sieht vielleicht doch etwas anders aus, als die meisten das aktuell erwarten. Zuletzt tauchte ein Video auf der chinesischen Videoplattform TikTok auf, das das iPhone 9 zeigen soll.

Diese Darstellung weicht doch deutlich von dem ab, was bis jetzt als Konsens der Analysten galt. Danach könnte das iPhone 9 doch etwas eckiger ausfallen und damit an lange vergessene iPhone-Generationen erinnern. Allerdings: Touch ID ist wohl ebenso sicher wie kein randloses Display. Zudem gibt es einige Zweifel an der Authentizität des Materials. Dabei könnte auch ein iPhone 8 mit einem drauf montierten Case im Spiel sein.

Kostet das Budget-iPhone wirklich 399 Dollar?

Apple soll das neue iPhone 9 angeblich zu einem äußerst günstigen Preis auf den Markt bringen. Mehrfach war die Preismarke von 399 Dollar in den Raum gestellt worden, zuletzt vom Branchenmagazin Fast Company. Daneben waren auch Preise um 475 Dollar im Gespräch. Erwartet wird das iPhone 9 im März, wobei letzte Einschätzungen auch die Möglichkeit ansprechen, dass Apple aufgrund der Einschränkungen in der chinesischen Produktion, die sich durch den Corona-Virus ergeben, den Start entweder um einige Wochen verschieben muss oder anfänglich nicht genügend Einheiten für alle Kunden zur Verfügung haben wird.

