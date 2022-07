Home Daybreak Apple iPad-Nutzer freuen sich | AirTags plötzlich schweigsam | wie findet ihr die Autokorrektur? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Fast geschafft: Noch wenige Stunden bis zum Wochenende. Heute morgen blicken wir allerdings noch einmal auf die wichtigsten News in Apple-Land. Eine Sache wäre da für iPad-Nutzer interessant: Sie können ihr Tablet wieder aufladen.

Das ist schon eine dumme Sache: Da kauft man sich ein nicht wirklich billiges neues iPad Mini und kann es plötzlich nicht mehr aufladen. So ging es zuletzt einigen, wenn auch offenbar nicht allzu vielen, Nutzern des Apple-Tablets. Nur das iPad Mini 6 war betroffen, doch das ist jetzt angeblich vorbei, mehr dazu hier.

Die AirTags verraten ihren Ladestand nicht mehr

Eigentlich war das praktisch, wenn auch nur von begrenzter Aussagekraft: In der Wo ist-App konnte der Nutzer eines AirTags den Stand der Batterie in den Eigenschaften der Tracker ablesen, zumindest angeführt. Damit ist jetzt aber Schluss und die Gründe dafür sind unbekannt, hier weitere Infos dazu.

Was haltet ihr von der Autokorrektur?

Apples iPhone und auch alle anderen Smartphones und Mobilgeräte kommen heute mit einer eingebauten Korrekturfunktion für die Texteingabe. Diese gab es in Ansätzen schon mit dem guten alten T9. Unser Kolumnist findet die Autokorrektur von Apple allerdings schrecklich. in unserer Kolumne der Woche lest ihr, wieso die Autokorrektur für ihn eine Entmündigung des Nutzers ist.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone verkauft sich in China zuletzt vortrefflich. Grund dafür sind die aufgehobenen Lockdowns und die dadurch wieder angesprungene Konsumlaune der Chinesen, hier die Infos.

WhatsApp unterstützt jetzt den Umzug von Android.

Ach, was haben wir lange warten müssen, aber jetzt ist es endlich da: Das Umzugs-Feature für die eigenen Chats von Android zu iOS. Wie das konkret funktioniert, lest ihr hier.

Und in einem Video zeigt ein findiger Ingenieur, wie er das Case der AirPods mit USB-C ausstattet.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch schon einmal einen guten Rutsch ins Wochenende.

