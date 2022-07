Home Betriebssystem iOS 15.6 entfernt AirTag-Batterieanzeige aus Wo ist-App

iOS 15.6 entfernt die Batterieanzeige der AirTags. Diese konnte der Nutzer bis jetzt in der Wo ist-App aufrufen. Wieso diese Anzeige verschwunden ist, ist nicht klar.

Apple hat mit dem Update auf iOS 15.6 eine seltsame Änderung eingebracht, wie zuerst niederländischen Beobachtern aufgefallen ist: Das Update entfernt die Batterieanzeige der AirTags. Bis jetzt konnten Nutzer den Ladestand der Knopfzelle in den AirTags zumindest ungefähr bestimmen, hierzu mussten sie den betreffenden AirTag in der Wo ist-App unter Objekte aufrufen und dann auf den Namen klicken.

Der Akkustand wurde nicht sonderlich präzise angezeigt, gab aber zumindest eine Orientierung – das ist unter iOS 15.6 nicht mehr der Fall.

Hintergrund der Maßnahme ist nicht klar

Denn jetzt wird dieser Indikator nicht mehr angezeigt, was wir in der Redaktion bestätigen können. Die Seriennummer, Firmwareversion wird dagegen nach wie vor angezeigt. Es ist nicht klar, wieso Apple die Anzeige des Batteriestatus in der Wo ist-app entfernt hat oder ob hier gar nur ein frischer Bug eingespielt wurde.

iS 15.6 zielt ansonsten auf Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Eine Funktion zur Pausierend von Livesport-Übertragungen ist für Nutzer in Deutschland derzeit nicht von Bedeutung.

