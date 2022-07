Home iPad iPad Mini 6 lädt wider: iPadOS 15.6 behebt nervigen Bug

Apple hat mit dem Update auf iPadOS 15.6 auch einen nervigen Fehler am iPad Mini behoben. Betroffen war nur die aktuelle sechste Generation und auch nicht alle Nutzer, wen es allerdings erwischt hatte, konnte über den Bug herzhaft fluchen: Die Geräte luden nicht mehr auf.

Apple hat gestern Abend iOS 15.6 und iPadOS 15.6 für alle Nutzer veröffentlicht. Am iPhone wurden einige kleinere Fehler behoben, neue Features gab es zumindest für Nutzer in Deutschland nicht. Am iPad wurden auch Fehler behoben, darunter jedoch einer, der einige Nutzer deutlich Nerven gekostet haben dürfte. Der Bug betrifft nur das iPad Mini 6, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Dieses Modell konnte bei einigen Nutzern das Aufladen verweigern, betroffen waren alle Netzkabel und Ladegeräte und der Fehler ließ sich nicht dauerhaft lösen. Temporär hilft nur, das Gerät neu zu starten und das Netzkabel mehrfach aus- und wieder einzustecken.

Das Update auf iPadOS 15.6 bringt die dauerhafte Lösung

Nun hat Apple mit dem Update auf iPadOS 15.6 eine dauerhafte Lösung des Problems gebracht, wie aus den Release Notes zum Update hervorgeht. Darin heißt es, dass ein Bug behoben wurde, der dazu führen konnte, dass das iPad Mini 6 nicht mehr aufgeladen werden konnte.

Wie viele Nutzer von dem Bug betroffen waren, ist nicht klar. Apple hatte sein Service-Personal angewiesen, keinen Austausch des Akkus vorzunehmen, da dies das Problem nicht beheben würde. Wie es zu dem Bug kam, ist auch unklar.

