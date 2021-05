Home Gerüchte iPad Air könnte ab 2022 mit OLED-Display kommen

Im iPad sollen in Zukunft auch OLED-Displays stecken: Damit würde Apple die Aufwertung seiner iPad-Linie weiter vorantreiben. Erst zuletzt hatte man erstmals in einem iPad ein Mini-LED-Display verbaut. Die OLEDs werden wohl im iPad Air zum Einsatz kommen.

Apple wird die Modernisierung seiner Displaytechnik in den iPads wohl weiter vorantreiben. In Zukunft könnte man hier auch auf OLEDs setzen, das geht zumindest aktuell aus südkoreanischen Medienberichten hervor.

Diese OLED-Panels sollen dem Vernehmen nach ab dem kommenden Jahr in iPads von Apple zum Einsatz kommen, wie auf Basis von Informationen aus asiatischen Zuliefererkreisen berichtet wird. Spekulationen um OLEDs im iPad sind wie bereits zu früherer Gelegenheit berichtet nicht neu und könnten eine wahren Kern haben: Auch die Gerüchte um Mini-LED-Displays im iPad haben sich letztlich bestätigt.

Das iPad Air könnte im kommenden Jahr ein OLED-Display erhalten

Erst vor kurzem hatte Apple mit dem iPad Pro (Affiliate-Link) 12,9 Zoll erstmals ein Mini-LED-Panel in sein Tablet gebracht, Apple nutzt hier die Bezeichnung Liquid Retina XDR.

Die OLEDs wiederum könnten im iPad Air zum Einsatz kommen, in dem bis jetzt, wie auch in allen anderen Modellen außer der großen Pro-Variante, LCD-Displays zum Einsatz kommen. Apple bezieht seine OLEDs für iPhone und Apple Watch in der Hauptsache von Samsung Display und LG Display und diese beiden Fertiger sollen nun auch die OLEDs für das iPad produzieren. In einer früheren Meldung hatten wir über die jüngsten Entwicklungen um ein mögliches MacBook Pro mit Mini-LED-Display berichtet.

