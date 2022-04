Home Daybreak Apple iPad Air 5: Apple erleichtert Reparaturen | Apple TV+: Mitarbeiterin klagt wegen Belästigung | Neue Sammelklage gegen Apple – Daybreak Apple

Guten Morgen! Wie es aussieht, hat Apple das iPad Air 5 so designt, dass es leichter zu reparieren ist. Dagegen macht Apple jedoch auch negative Schlagzeilen: Eine Produktionshelferin von Apple TV+ hat eine Klage eingereicht, da sie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren musste. Außerdem hat eine niederländische Stiftung nun bestätigt, dass eine Sammelklage gegen Apple auf den Weg gebracht werde. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPad Air 5: Apple erleichtert Reparaturen seitens der Kunden

Apple scheint die Absicht zu haben, seine Produkte so zu gestalten, dass auch Nutzerinnen und Nutzer diese reparieren können. Denn beim iPad Air 5 kann nun der Akku einfacher getauscht werden, als dies bei den vorherigen iPad-Generationen der Fall war. Dies liegt daran, dass der Akku nicht mehr fest verklebt ist. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Apple TV+: Mitarbeiterin klagt wegen sexueller Belästigung

In der Filmbranche passiert es immer wieder, dass Frauen sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Nun ist auch eine Frau betroffen, die bei einer Produktion von Apple TV+ mitgewirkt hat. Diese hat nun eine Klage gegen die beteiligten Studios eingereicht, aber auch von Apple TV+ hat sie bislang keine Unterstützung erhalten. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Neue Sammelklage gegen Apple

Eine niederländische Stiftung hat angekündigt, dass sie eine neue Sammelklage gegen Apples Geschäftspraktiken in Bezug auf den App Store in Kürze auf den Weg bringen werde. Begründet hat sie ihre Entscheidung damit, dass alle Apps und Abos im App Store rund 30% teurer seien als notwendig. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

iPhone-Verkäufe gehen weiter zurück

Laut Analysten sei es wahrscheinlich, dass sich die iPhone-Verkäufe in diesem Jahr weiter unterdurchschnittlich entwickeln. Dagegen werde der durch den Service generierte Umsatz immer wichtiger. Mehr dazu hier.

WhatsApp möchte gegen Fake-News vorgehen

Um die Verbreitung von Fake-News einzudämmen, möchte WhatsApp die Weiterleiten-Funktion einschränken. Mehr dazu hier.

Elon Musk kauft 9% von Twitter

Durch seinen Kauf wurde Elon Musk zum größten Einzelaktionär von Twitter und sorgte gleichzeitig dafür, dass die Aktie nach oben schoss. Mehr dazu hier.

EU verlängert Roaming um weitere zehn Jahre

Das Auslands-Roaming innerhalb der EU wurde um weitere zehn Jahre verlängert. Mehr dazu hier.

Diese MacBooks sind bald obsolet

Apple hat seine Liste obsoleter MacBooks aktualisiert, wonach ab Ende April weitere Modelle nicht mehr zu Reparaturen zugelassen sind. Mehr dazu hier.

