Elon Musk kauft 9% von Twitter: Aktie schießt hoch

Wer heute Twitter-Aktien im Depot hatte, kann sich freuen: Der Kurs hob vorbörslich ab, nachdem sich Elon Musk in großem Stil in den Kurznachrichtendienst eingekauft hat. Der Tesla-CEO, der selbst oft genug durch steile Tweets auf Twitter auffiel, wird nun zum größten Einzelaktionär.

Am Montag Mittag taucht Twitter in den Schlagzeilen der Wirtschaftsmedien auf: Der Gründer von Tesla und SpaceX Elon Musk kauft großmaßstäblich Twitter-Aktien. Er erwirbt rund 9% der Anteile des Social Medie-Dienstes mit der Zeichenbegrenzung. Das Geschäft hat ein Volumen von 2,89 Milliarden Dollar gemessen am Schlusskurs vom Freitag. Er hält mit diesem Kauf nun gut 73.486 Millionen Aktien, damit wird er zum größten externen Einzelaktionär bei Twitter.

Musk twittert selbst gern und häufig und was er von sich gibt, ist oft polarisierend und produziert nicht selten riesige Resonanzen. Mit seinen zugespitzten Aussagen handelte er sich in der Vergangenheit bereits Ärger mit dem eigenen Aufsichtsrat ein, der seine Äußerungen verschiedentlich als potenziell geschäftsschädigend wahrnahm.

Die Twitter-Aktie setzt zum Höhenflug an

Interessant: Vor wenigen Wochen erst hatte Elon Musk Twitter kritisiert und erklärt, das Unternehmen habe eventuell ein Problem mit dem Grundsatz der Meinungsfreiheit. Twitter-Aktionäre reagieren zumindest äußerst positiv auf den Zukauf.

Die Twitter-Aktie schoss vorbörslich um rund 25% hoch, nachdem das Papier in den letzten Jahren oft nicht mit der Kursentwicklung anderer Social Media-Plattformen mithalten konnte. Unklar ist, was der Tesla-CEO bei Twitter bewirken möchte. Denkbar wäre, dass er sich für aggressivere Umstrukturierungen einsetzt, mutmaßt Wedbush-Analyst Dan Ives bei CNBC. Musk hatte auch bereits über die Gründung einer eigenen Social Media-Plattform theoretisiert.

