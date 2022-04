Home iCloud / Services Apple TV+: Produktionshelferin klagt wegen Belästigung am Arbeitsplatz

Apple TV+ hat zwar zuletzt seinen ersten Oscar gewonnen, muss sich aber auch mit Kritik herumschlagen. Diese kommt dabei nicht nur aus den Reihen der Zuschauer. Auch an der Produktion beteiligte Beschäftigte fühlen sich von Apple im Stich gelassen.

In der Filmbranche kam und kommt es immer wieder zu sexuellen Übergriffen, die in den letzten Jahren für heftige Debatten unter Filmschaffenden und in der Öffentlichkeit gesorgt haben. Davon bleibt auch Apple TV+ nicht verschont. So soll es unter anderem bei den Dreharbeiten zum Apple-Original „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle zu sexuellen Belästigungen gekommen sein, wie die Agentur Bloomberg berichtet hat.

Diese führten zuletzt auch zur Erhebung einer Klage gegen die beteiligten Filmstudios. Geführt wird sie von Alicia Kelly, die am Set für die Einhaltung der Corona-Auflagen zuständig war. Sie berichtet, am Arbeitsplatz sowie in Hotels in Georgia und New Orleans sexuell bedrängt worden und sogar Angriffen ausgesetzt gewesen zu sein. Sie habe sich hierauf an die beteiligten Studios Lionsgate Entertainment und Jerry Bruckheimer gewandt. Lionsgate erklärte später in einem öffentlichen Statement, Übergriffe jeglicher Art strikt zu verfolgen und darauf mit Konsequenzen zu reagieren. Allerdings erhielt die Betroffene nach eigener Aussage zunächst keine Unterstützung von beiden Studios und auch Apple TV+ blieb tatenlos. Die Klägerin verlangt nun Schadenersatz.

Belästigungen kein Einzelfall

Die öffentliche Wahrnehmung von Belästigungen am Arbeitsplatz ist in den letzten Jahren deutlich präsenter geworden. Während es in allen Branchen zu Übergriffen kommen kann, scheint vor allem die Welt von Film und Fernsehen von diesen Vorgängen besonders stark betroffen zu sein. Inzwischen ist eine breite Debatte zu möglichen Gegenstrategien in Gang gekommen, ob sich hieraus gangbare Wege hin zu einer besseren Arbeitsumgebung ergeben, ist jedoch zweifelhaft.

Apple TV+ punktet nach wie vor mit einem kleinen Katalog an Originals, allerdings kann man sich jetzt einen ersten Oscar ins Regal stellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der Spielfilm „CODA“ hat gleich drei der begehrten Auszeichnungen erhalten.

Kritiker sind zuletzt von den Originals auf Apple TV+ begeistert, während Zuschauer nicht immer die selbe Euphorie zeigen.

