Gegen Fake-News: Wie WhatsApp die Kettenbriefe bremsen möchte

WhatsApp möchte die Möglichkeit zur Weiterleitung von Nachrichten weiter einschränken. Eine bereits zuvor weitergeleitete Nachricht soll sich somit nur noch an eine weitere Person gleichzeitig weiterleiten lassen. Damit möchte WhatsApp die Verbreitung von Fake-News bekämpfen.

Fake-News, also Fehlinformationen aus Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien sowie Hassrede sind inzwischen mit zu den größten Problemen nicht nur für das digitale, sondern auch das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben geworden. Aus gutem Grund denken sich Soziologen und Kommunikationswissenschaftler rund um die Welt die Köpfe heiß auf der Suche nach Strategien, die Implosion unseres Gemeinwesens zumindest zu verlangsamen. Eine Überlegung, dies zu erreichen, zielt darauf ab, die Verbreitung dieser Fake-News zu verlangsamen.

WhatsApp, das zu Meta gehört, hat so etwa bereits die Möglichkeit eingeschränkt. Nachrichten beliebig oft weiterzuleiten. Den Anfang machte man damit in Brasilien, wo besonders oft Fehlinformationen auf politische Prozesse Einfluss nehmen. Diese Beschränkung soll jetzt weiter ausgebaut werden und so auch Nachrichten erwischen, die bereits häufiger weitergeleitet wurden.

Wie WhatsApp die Kettenbriefe bremsen möchte

Eine bereits weitergeleitete Nachricht kann von Nutzern in Zukunft nur an einen weiteren Empfänger gleichzeitig weitergeleitet werden. Diese Neuerung wird derzeit in Betas getestet und dürfte bald für alle Nutzer kommen.

So können Nutzer dann eigene Nachrichten an bis zu fünf Empfänger weiterleiten, eine bereits weitergeleitete Nachricht dagegen nur noch einem Empfänger in einem Rutsch zukommen lassen. Wann genau die Neuerung für alle Nutzer unter iOS und Android ausgerollt wird, ist noch nicht klar. In einer weiteren Meldung hatten wir über den neuen Player für Sprachnachrichten berichtet, den WhatsApp zuletzt für iOS-Nutzer eingeführt hat.

