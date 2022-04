Home Mobilfunk EU-Vorteile: Roaming wird um weitere zehn Jahre verlängert

Es ist eine der bekanntesten Errungenschaften der europäischen Marktharmonisierung: Das Roaming. Ruinöse Schockrechnungen nach dem Urlaub gehören mit ihm weitgehend der Vergangenheit an und diese Verordnung wurde nun verlängert. Wenigstens für weitere zehn Jahre telefonieren Europäer im EU-Ausland so, wie daheim.

Viel und gern wird auf die EU geschimpft, die auch oft genug Grund dazu bietet. Das europäische Roaming zeigt allerdings, welche immensen Vorteile ein harmonisierter Wirtschaftsraum allen Bürgern der Mitgliedsländer bietet. Das EU-Roaming wurde nun um weitere zehn Jahre fortgeschrieben, wenige Monate vor dem Auslaufen der noch aktuellen Verordnung.

Dabei wurden die Bestimmungen weitgehend unverändert belassen, lediglich für die Telekommunikationsanbieter wurden die Preise, die sie sich untereinander für Roamingnutzung zahlen müssen, angepasst.

Einige Einschränkungen bleiben noch immer

Das EU-Roaming ist so gestaltet, dass Nutzer im EWR, also den EU-Staaten sowie Liechtenstein und Island und je nach Laune des Netzbetreibers manchmal auch noch in Großbritannien, so telefonieren können, wie in ihrem Heimatland. Auch die Datennutzung erfolgt zu den bekannten Vertragskonditionen.

Die Klausel für faire Nutzung bleibt allerdings, sie war auf Druck der deutschen Provider in das Vertragswerk aufgenommen worden, die deutschen Mobilfunkkunden im europäischen Durchschnitt verrückt hohe Kosten abpresst. Eine Nutzung etwa eines günstigen osteuropäischen Vertrags auf Dauer wird in Deutschland so zum Problem für den Kunden führen. Auch Anrufe aus dem Heimatland in Länder der EU werden noch nicht zum Inlandspreis des Tarifs angeboten, was von einzelnen Parteien gefordert worden war.

