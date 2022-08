Home Daybreak Apple iOS Sicherheitslücken | iPhone 14 früher | Apple Produktnamen – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute gibt es bei uns mehr über das geplante iPhone 14, warum ihr so schnell wie möglich iOS updaten solltet und eine aufregende Geschichte, von unserem Kolumnisten Marco. Das und mehr gleich hier.

Sicherheitslücken in iOS 15.6

Wie wir berichtet haben, wurde vor kurzem iOS 15.6.1. veröffentlicht. Es wird dringend empfohlen, dieses Update zu installieren, da es 2 schwere Sicherheitslücken schließt, die unter iOS 15.6. auftreten können.

iPhone 14 früher dieses Jahr

Wie Ming-Chi Kuo auf Twitter berichtet, geht er davon aus, dass das Auslieferungsdatum des diesjährigen iPhones früher als sonst geplant sein könnte. Damit will Apple einer möglichen Rezession zuvorkommen, die in den Herbst- und Wintermonaten einschlagen könnte.

Wie Apple die Produktnamen fand (Kolumne)

Um dem Sommerloch vorzubeugen, hat unser Kolumnist Marco sich in eine Zeitmaschine begeben und berichtet in seiner Kolumne darüber, wie Apple auf die Namen für die unterschiedlichen Produkte gekommen ist. Ob es sich wirklich so zugetragen hat wissen nur Steve Jobs, Tim Cook und er selbst.

Was sonst noch wichtig war

Das wars auch schon wieder für heute. Euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende!

