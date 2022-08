Home Sonstiges Netflix: Neuer Tarif mit Werbung ohne Downloadoption für Inhalte

Netflix: Neuer Tarif mit Werbung ohne Downloadoption für Inhalte

Netflix führt bald einen neuen Tarif mit Werbung ein. Der ist günstiger als die bisher bestehenden Tarifoptionen, aber in mehr als nur einer Hinsicht unattraktiv. Ein weiterer Nachteil zeigt sich nun im Code.

Netflix laufen die Zuschauer davon und as schon im zweiten Quartal in Folge. Um den Trend umzukehren, möchte man mit einem neuen Abo wieder neue Kunden anlocken. Die neue Option soll günstiger sein als die aktuellen Tarife, dafür wird Werbung in den Serien und Filmen gezeigt, wie im Free TV, das so frei inzwischen auch nicht mehr ist.

Doch der neue Tarif hat mehr als nur diesen einen Nachteil, wie sich nun im Code der Netflix-App zeigt: Inhalte können nicht mehr geladen und offline angesehen haben, für Schauen auf Reisen, etwa in Bahn oder Flugzeug, eignet sich diese Option also nicht.

Nicht alle Inhalte im neuen Tarif enthalten

Zudem soll der neue Tarif Nutzer auffordern, einige zusätzliche Details einzugeben, wenn er erstmals eingerichtet wird, das soll helfen, die Werbung zu personalisieren.

Darüber hinaus sind weitere Nachteile mit dem neuen Tarif verbunden, etwa der Umstand, dass er offenbar nicht alle Inhalte enthält, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. So sind nur Originals enthalten, die nicht unbedingt immer die beliebtesten Inhalte sind.

Wann genau der neue Tarif startet und zu welchem Preis, ist nicht klar. Dieser muss allerdings schon sehr günstig sein, um Kunden vor den Bildschirm zu locken.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!