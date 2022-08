Home Mac Apple veröffentlicht Safari 15.6.1 für ältere macOS-Versionen mit wichtigen Sicherheitsupdates

Apple hat ein Update für Safari veröffentlicht. Es wird nur den Nutzern älterer Systemversionen angeboten, die gestern Abend kein Sicherheitsupdate erhalten haben. Safari 15.6.1 behebt eine kritische Schwachstelle in WebKit und sollte umgehend eingespielt werden.

Apple hat am heutigen Abend ein Update für Safari veröffentlicht. Safari 15.6.1 kann allerdings nur von Nutzern der älteren macOS-Versionen Big Sur und Catalina geladen und installiert werden.

Wie Apple ausführt, schließt die Aktualisierung auf Safari 15.6.1 ein kritisches Loch in WebKit. Die Lücke hat es einem Angreifer erlaubt, bösartigen Code einzuschleusen und auszuführen.

Bis jetzt nur Update für macOS Monterey

Gestern Abend hatte Apple auch macOS Monterey 12.5.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese neue Version beinhaltete auch wichtige Sicherheitsverbesserungen, ebenso wie das Update auf iOS 15.6.1 und iPadOS 15.6.1. Diese Schwachstellen werden bereits aktiv ausgenutzt, wie wir heute Mittag berichtet hatten. Für macOS Big Sur und Catalina gibt es bislang kein separates Update.

Sowohl die Installation dieser Updates, wie auch von Safari 15.6.1 von Nutzern älterer macOS-Versionen ist vor diesem Hintergrund also wie Apple sagt dringend zu empfehlen. Im Herbst erscheint wiederum Safari 16. Wer aktuell schon einen Blick auf kommende Verbesserungen und neue Features in Safari werfen möchte, kann die Safari Technology Preview laden und installieren. Hier lest ihr mehr über die jüngste Version dieser offenen Beta.

