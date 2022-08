Home Mac Fürs MacBook Pro? M2 Pro im 3nm-Verfahren soll bald produziert werden

Es wird kleiner: Die nächste Generation von Chips in einem kompakteren 3nm-Verfahren gehen schon bald in die Massenfertigung. Sie könnten in einem kommenden MacBook Pro 14 und 16 Zoll eingesetzt werden, aber auch im übernächsten iPhone.

Es kam hier zu einigen Verspätungen, doch jetzt geht es offenbar voran mit der nächsten Prozessorgeneration. TSMC, der weltgrößte Fertiger der fortschrittlichsten Halbleiter weltweit, startet bald die Massenproduktion der 3nm-Chips, die schon so lange vorbereitet wird.

Für irgendwann in der zweiten Jahreshälfte war erwartet worden, dass TSMC mit der 3nm-Fertigung beginnen würde, nun melden taiwanische Zeitschriften, TSMC bereite den Start der Fertigung für September vor.

M2Pro im 3nm-Prozess im neuen MacBook Pro?

Apple könnte erste Geräte mit den neuen Chips noch in diesem Jahr ankündigen, immer vorausgesetzt, die Fertigung in Taiwan kann tatsächlich im September aufgenommen werden.

Dann könnte Apple die neuen macBook Pro 14 und 16 Zoll-Modelle Ende des Jahres in den Verkauf bringen und sie im Rahmen einer Keynote im Oktober vorstellen.

Auch das iPhone 15, das nächstes Jahr im Herbst erscheint, wird den neuen Chip nutzen. Der 3nm-Prozess folgt auf den derzeit genutzten 5nm-Prozess, er findet im MacBook Pro 2021, dem iPhone 14 sowie beim M2 Anwendung, der im MacBook Air und MacBook Pro 2022 eingesetzt wird.

Auf den 3nm-Chip hatte Apple länger als vermutet warten müssen, bei TSMC kam man mit der Implementierung der Massenfertigung langsamer als gedacht voran. Die neue, kleinere Strukturbreite wird fraglos für neuerliche Sprünge bei Performance und Energieeffizienz sorgen.

