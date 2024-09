Home Betriebssystem iOS 18 und iPadOS 18: Wann die neuen Updates kommen

iOS 18 und iPadOS 18: Wann die neuen Updates kommen

Apple wird das neue iOS und iPadOS diesmal nicht unmittelbar im Anschluss an die Keynote verteilen. Stattdessen wird die neue Hauptversion erst in einer Woche für die Nutzer zur Verfügung stehen. Zuvor dürfte auch noch ein Release Candidate der letzten Beta an die Entwickler gehen.

Apple neigte in der Vergangenheit dazu, das neue iOS und iPadOS unmittelbar oder zumindest wenig nach der Keynote an alle Nutzer zu verteilen. Das ist dieses Jahr anders.

Apple wird iOS 18 und iPadOS 18 erst mit ein wenig Verzögerung für alle Anwender veröffentlichen, wie heute während der Keynote bekannt wurde. Vor der Veröffentlichung des finalen Updates dürfte auch noch ein letzter Release Candidate im Rahmen der laufenden Beta für die registrierten Entwickler verteilt werden, der könnte morgen kommen.

iOS 18 kommt nächsten Montag

Am 16. September wird Apple iOS 18 für alle Nutzer zum Download bereitstellen. Ebenso wird iPadOS 18 an diesem Tag vorgestellt werden.

Die neuen Versionen bringen einige Neuerungen, etwa ein überarbeitetes Kontrollzentrum, sowie die Möglichkeit, den Homescreen noch weitergehend anzupassen. Apple Intelligence, die große Neuheit des neuen Systems, startet dagegen bekanntlich für die meisten Nutzer nicht.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.