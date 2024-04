Home Daybreak Apple iOS 18-Leak | Gerüchte um Apple Pencil 3 | Jon Stewart vs. Apple – Daybreak Apple

Guten Morgen am Vize-Freitag, noch zwei Arbeitstage bis zum Wochenende. Wir starten den Tag wie gewohnt mit den News des gestrigen Tages.

iOS 18-Leak

Ein X-User gibt an, ein geleaktes Bild von iOS 18 zu haben. MacRumors spielt es als erstes aus und zeigt, wie iOS 18 sich visuell an visionOS anpassen könnte. Hier ist die ganze Meldung.

Jon Stewart vs. Apple

Apples Problem mit Jon Stewart wird noch größer. Der US-Satiriker wirft Apple vor, ihn in der Wahl der Gäste und Themen eingeschränkt zu haben. Die Vorwürfe kommen für Apple zur Unzeit. Warum das so ist, erfahrt ihr in der Meldung von gestern.

Neue Apple Watch-Armbänder

Ein spannendes Patent wurde nochmal genauer unter die Lupe genommen. Apple plant demnach Armbänder für die Apple Watch, die per NFC mit der Uhr kommunizieren können. Welche Vorteile das haben soll, könnt ihr hier nachlesen.

Apple Services

Ein Research-Team ist sich sicher, dass Apples Services im kommenden Jahr bereits 25 Prozent von Apples Gesamtumsatz ausmachen können. Damit wäre die Transformation von reinem Hardware- zu Software-Konzern weiter als bisher angenommen. Hier gibt es alle Infos inklusive Grafik.

Erdbeben in Taiwan

Nach einem Erdbeben in Taiwan stehen die Bänder bei TSMC still. Apples größter Zulieferer geht von großen Schäden aus, wie lange die Produktion pausieren muss, ist unklar. Hier lest ihr, welche Produkte von der Tragödie betroffen sind.

Sonstiges

Begonnen haben wir gestern mit Nachrichten zum AltStore, der Patreon-Unterstützung anbieten will und einem Hinweis in der neuen iPadOS-Beta auf einen Apple Pencil 3 mit neuen Quetsch-Gesten. Außerdem freuen wir uns über App-Downloads aus dem Netz unter iOS 17.5 und neue KI-Funktionen in Google Maps.

Habt einen schönen Tag und vergesst nicht: Heute Abend schreibt wieder unser Kolumnist, pünktlich um 18 Uhr. Dieses Mal geht es um Googles KI auf dem iPhone… Viel Spaß!

