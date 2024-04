Home Sonstiges Erdbeben in Taiwan: Bänder von TSMC stehen still

Erdbeben in Taiwan: Bänder von TSMC stehen still

Am Mittwochmorgen hat es in Taiwan ein Erdbeben der Stärke 7.4 gegeben. Um 7:58 Uhr Ortszeit bebte die Erde, Gebäude stürzten ein, seitdem werden viele Menschen vermisst. Auch TSMC, der größte Fertiger von Apple, ist in Taiwan ansässig und direkt betroffen. Die Bänder stehen aktuell still und das könnte noch für lange Zeit so bleiben.

Aktuell prüft das Unternehmen mögliche Schäden an den Produktionsanlagen, mehrere Fabriken vom TSMC stehen still. Wie Digi Times Asia berichtet, gibt es Gerüchte, die von starken Beschädigungen der Fertigung ausgehen. Welche Auswirkungen das auf Apple und sein iPhone hat, ist zur Stunde noch offen.

Fabriken trotz Maßnahmen beschädigt

Das Magazin schreibt, dass TSMC-nahe Quellen von gebrochenen Maschinen in der Produktionslinie und in Laboren berichten. Trotz dem zunehmenden Schutz gegen Erdbeben in den vergangenen Jahrzehnten bleiben die Fabriken von TSMC bei einer so starken Naturkatastrophe nicht verschont.

In einer der betroffenen Fabrik werden rund um die Uhr A17 Pro-Chips für die Pro-Modelle des iPhone 15 gefertigt. Je nach Länge des Ausfalls könnte das Erdbeben auch direkte Auswirkungen auf Apple haben. Ob es zu knappen Verfügbarkeiten kommt und wann die Produktion wieder aufgenommen werden kann, ist völlig unklar.

