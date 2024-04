Home Apps Alternativer App Store: AltStore will Patreon-finanzierte Apps anbieten

Seitdem vor wenigen Wochen der Digital Markets Act (DMA) der EU in Kraft getreten ist, gibt es kaum einen Tag ohne neue Meldung zu alternativen App Stores. Einer davon will nun mithilfe von Patreon-Spenden Apples Gebühren kompensieren. Denn auch bei alternativen App Stores zahlen Entwickler an Apple.

Der große Kritikpunkt an Apples offiziellem App Store ist die pauschale Gebühr von 30 Prozent für alle Entwickler. Bei alternativen App Stores wird eine sogenannte „Core Technology Fee“ fällig. Entwickler mit mehr als einer Million Downloads zahlen dabei 50 Cent pro Download an Apple.

AltStore will kleinen Entwicklern helfen

Besonders für kleine Entwickler, die ihre Anwendung kostenlos anbieten, wird das zum Problem. Sollte die App erfolgreich werden und mehr als eine Million mal heruntergeladen werden, bringt das die Entwickler in finanzielle Schwierigkeiten, sollten keine anderen Einnahmen vorhanden sein.

Dagegen will der AltStore ein Mittel gefunden haben. Der Entwickler des alternativen Marktplatzes setzt dabei auf freiwillige Unterstützung über Patreon. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der User zu Spenden aufrufen können. Wer kleine Entwickler unterstützen will, kann einen beliebigen Betrag in monatlichen Abständen direkt über den AltStore beitragen.

Alternative App Stores weiterhin nur in der EU

Die Regelung der „Core Technology Fee“ hat Apple viel Kritik eingehandelt. Nach Unternehmensangaben arbeite man an einer Verbesserung der Abgabe. Alternative App Stores sollen erstmal EU-exklusiv bleiben, es sei denn, andere Gesetzgeber zwingen Apple zu einer Einführung in anderen Märkten.

