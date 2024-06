Home Betriebssystem iOS 18: Apple überarbeitet die Fotos-App

iOS 18 bringt einige spannende Neuerungen mit sich und mit die überraschendste ist wohl ein großes Re-Design der Fotos-App. Während von KI-Bearbeitung ausgegangen wurde, kommt das neue Auftreten eher unerwartet. Nicht alle sind mit der neuen Optik zufrieden.

Apple hat in iOS 18 das Layout und die Navigation innerhalb der Fotos-App grundlegend verändert. Die Leiste mit vier verschiedenen Reitern am unteren Bildschirmrand, die in nahezu jede Apple-App zur Navigation dient, ist nun Geschichte. Stattdessen findet ihr nun all eure Aufnahmen auf einem Bildschirm.

Fotos-App unter iOS 18 einfacher zu bedienen?

Die Fotos-App ist in iOS 18 nun in zwei Bereich geteilt, die aber beide auf einem Bildschirm stattfinden. Oben befindet sich das vertraute Raster, in welchem alle Fotos und Videos angezeigt werden. Darunter lässt sich nahezu endlos scrollen. In diesem Bereich findet ihr Vorschläge wie vergangene Reisen, Bilder zu einzelnen Personen und Haustieren oder Sammlungen. Alben in ihrer bisherigen Form scheint es nicht mehr zu geben.

Apple spricht davon, dass durch die automatische Wiedergabe in der App die Mediathek lebendig wird. Das oben angesprochene Karussell wechselt nämlich automatisch zwischen individuell eingestellten Kacheln wie Favoriten oder einzelnen Trips.

Kritiker halten die Änderung für zu groß, da die App von beinahe jedem iPhone-Nutzer täglich bedient wird und so weitreichende Änderungen herausfordernd sein. Was haltet ihr von der neuen Fotos-App in iOS 18? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

