iOS 18: Aktuelles System verbreitet sich ähnlich gut wie Vorgänger

iOS 18: Verbreitung erreicht ähnliche Werte wie iOS 17 im Vorjahr

iOS 18 wird von den Nutzern etwa so gut angenommen, wie iOS 17 im Vorjahr, das zeigen Zahlen von Apple. Erfahrungsgemäß verbreitet sich iPadOS etwas langsamer, was auch dieses Jahr so ist.

Die Verbreitung von iOS 18 verläuft laut von Apple bereitgestellten Statistiken ähnlich wie die von iOS 17 im vergangenen Jahr. iOS 18 ist aktuell auf 76 Prozent aller iPhones installiert, die in den letzten vier Jahren veröffentlicht wurden. Bei den iPads liegt der Anteil von Geräten mit iPadOS 18 bei 63 Prozent.

So viele iPhones und iPads nutzen derzeit iOS 18 und iPadOS 18

Insgesamt läuft iOS 18 auf 68 Prozent aller iPhones, während 53 Prozent aller iPads iPadOS 18 nutzen. Gleichzeitig verwenden 19 Prozent der iPhones noch iOS 17 und 13 Prozent eine ältere Version. Bei den iPads sind 28 Prozent noch mit iPadOS 17 ausgestattet, während 19 Prozent eine frühere Version von iPadOS nutzen.

Dies ist das erste Mal, dass Apple die Verbreitungszahlen von iOS 18 veröffentlicht hat, seit das Betriebssystem im vergangenen September auf den Markt kam.

Vergleich mit iOS 17

Im letzten Jahr war iOS 17 bis zum 5. Februar auf 76 Prozent der in den letzten vier Jahren eingeführten iPhones installiert, während 66 Prozent aller iPhones die Software nutzten. 61 Prozent der iPads aus den letzten vier Jahren hatten damals iPadOS 17 installiert, während 53 Prozent aller iPads die Software verwendeten.

Die Verbreitung von iOS 18 entspricht also in etwa der von iOS 17, wobei Apple die Zahlen in diesem Jahr etwas früher veröffentlicht hat. Mit der bevorstehenden Einführung von iOS 18.3 und iPadOS 18.3 in der nächsten Woche könnten noch weitere Nutzer auf die neueste Version umsteigen.

Kommende Updates und neue Funktionen

Im April wird mit iOS 18.4 ein Update erwartet, das wichtige neue Siri-Funktionen für iPhones mit Apple-Intelligence-Unterstützung bringt. Dieses Update könnte die Verbreitung von iOS 18 weiter steigern. Apple Intelligence wird dann wohl auch nach Deutschland kommen.

iOS 18 ist mit iPhones kompatibel, die bis zu sechs Jahre alt sind, einschließlich des iPhone XS/XR und neuer. Allerdings sind einige der Apple-Intelligence-Funktionen nur auf dem iPhone 15 Pro und den iPhone-16-Modellen verfügbar, was einige Nutzer älterer Geräte möglicherweise vom Update abhält.

