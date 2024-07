Home Apple iOS 18.1-Beta: Diese Apple Intelligence-Funktionen fehlen noch

Apples KI-Tools Apple Intelligence zeigen sich erstmals in der aktuellen Beta 1 von iOS 18.1 für US-Nutzer. Allerdings sind sehr viele der geplanten Neuerungen noch nicht nutzbar – ein Überblick.

Die Einführung von Apple Intelligence gestaltet sich für Apple als gewaltiger Kraftakt. Nur sehr stockend startet die Einführung der neuen Funktionen, die im Herbst schon für die Nutzer in den USA starten sollten, so hatte es Apple auf der WWDC angekündigt. Inzwischen ist klar: Der Zeitplan wird so nicht einzuhalten sein.

Diese Apple Intelligence-Features fehlen in der aktuellen Beta

Nun hat Apple gestern mit iOS 18.1 erstmals Apple Intelligence eingeführt, doch viele der angekündigten Funktionen sind noch nicht enthalten.

Image Playground: Der Bildgenerator, mit dem sich sowohl in einer eigenständigen App, wie auch in Notizen oder Nachrichten auf Zuruf kleine Animationen und Skizzen erstellen lassen, ist nicht Teil der Beta.

Somit sind auch weitere Neuerungen wie Genmoji oder Image Wand nicht nutzbar, da sie ebenfalls auf Image Playground basieren.

– Prioritätsbenachrichtigungen: diese Mitteilungen, die wichtige Benachrichtigungen umfassen und in der Mitteilungszentrale oben auftauchen, sind nicht verfügbar.

Auch die neuen Kategorien für E-Mails, in die die Mail-App Nachrichten automatisch sortieren soll, gibt es noch nicht.

In der Fotos-App fehlt noch die Aufräumen-Funktion, mit der sich Objekte und Personen aus Bildern entfernen lassen.

Die Anbindung von ChatGPT an Siri ist nicht in iOS 18.1 verfügbar, ebenso wenig die grundlegenden Neuerungen für Siri, wie wir zuvor berichtet hatten.

All diese Neuerungen kommen später, es ist allerdings weitgehend unklar, ob das in den nächsten Wochen, Monaten oder erst nächstes Jahr sein wird.

