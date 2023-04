Home Daybreak Apple iOS 17-Zeitplan | iOS 16.4.1 soll Bugs beheben | LKW-Dieb tot durch AirTag – Daybreak Apple

iOS 17-Zeitplan | iOS 16.4.1 soll Bugs beheben | LKW-Dieb tot durch AirTag – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über den vermutlichen Release von iOS 17, iOS 16.4.1 soll bald kommen und ein LKW-Dieb stirbt durch AirTag. Das und mehr gleich hier.

iOS 17: Wann kommt die neue Version?

Im Juni ist es wieder soweit und Apple stellt auf der WWDC die neuen Softwareversionen vor. Unter anderem auch das neue iOS, welches in der Version 17 erscheinen wird. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, kann man relativ gut vorhersagen, zu welchen Zeiten die Beta und die fertige Version erscheinen wird. In unserem Artikel dazu findet ihr einen kleinen Überblick zum voraussichtlichen Ablauf:

iOS 16.4.1 kommt bald und bringt Fehlerbehebungen

Das Update auf iOS 16.4. ist nicht lange her, da gibt es auch schon die ersten Probleme. So beklagen sich manche Nutzer, dass sie W-Lan Passwörter immer wieder neu eingeben müssen, obwohl diese im Gerät eingespeichert sind. Ebenfalls funktioniert die Wetter-App nicht, was wohl aktuell die meisten betrifft. Diese und möglicherweise weitere Fehler sollen mit dem Update behoben werden, welches Apple so schnell wie möglich veröffentlichen will.

LKW-Dieb stirbt durch AirTag

Nein, der AirTag wurde nicht verschluckt, er ist nur indirekt beteiligt. Er befand sich nämlich in einem LKW, der im US-Bundesstaat Texas gestohlen wurde. Der Besitzer des Fahrzeugs benachrichtigte zwar die Polizei, wartete aber nicht auf diese und wollte den Dieb auf eigene Faust stellen. Anscheinend kam es hierbei zu einem Schusswechsel zwischen dem Dieb und dem Besitzer, der tödlich für den Dieb endete.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wieder für heute. Euch noch einen angenehmen Mittwoch und viel Spaß mit der neuen Ted Lasso Folge!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!