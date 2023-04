Home Betriebssystem iOS 17: Keine Revolution, aber Verbesserungen bei Wo ist und Wallet

iOS 17 wird kein revolutionäres Update, wird aber die Nutzererfahrung und verschiedene Apple-Apps deutlich verbessern, dieses Bild beginnt sich nach und nach abzuzeichnen. Etwas detailreicher wurde dieser Ausblick nun durch eine Einschätzung aus gut informierter Quelle.

Apple wird mit dem Update auf iOS 17 keine grundlegenden und umwälzenden Neuerungen bringen, das erklärte zuletzt Mark Gurman, der sich als stets recht zuverlässige Quelle für Prognosen zu Apples Plänen erwiesen hat. iOS 17 sei hinsichtlich des Update-Gehalts ähnlich einzuordnen, wie iOS 15 im Vergleich zu iOS 14.

Die großen Neuerungen wie Homescreen-Widgets seien nicht zu erwarten, dafür werde Apple an verschiedenen Stellschrauben drehen. So soll die Wallet-App größere Neuerungen erhalten, so Gurman. Diese verwaltet zumindest in den USA inzwischen eine ganze Reihe von Finanzangeboten.

Neuerungen auch in Wo ist-App

Weiterhin n werde die Wo ist-App ein größeres Update erhalten, Apple wolle die Nutzererfahrung bei ortsbasierten Diensten weiterentwickeln, so der Redakteur.

Das neue Sieloading im App Store werde dagegen keine große Rolle auf der WWDC spielen, die voraussichtlich nur in Europa verfügbare Funktion werde Apple wohl eher still und leise einführen, vergleichbar mit den Änderungen für Entwickler, die die Niederländischen Behörden erzwungen hatten. Denkbar wäre, dass Entwickler eine zusätzliche Gebühr für Sideloading zahlen sollen, so Gurman, das wäre allerdings genau das, was die EU durch ihren Digital Markets Act zu verhindern versucht.

macOS 14 soll ebenfalls kein Update voller großer Änderungen sein, die macOS-Apps sollen viel mehr konsistenter gemacht und an die Entwicklungen von iOS und iPadOS angeglichen werden. Weitere Einblicke zu möglichen Neuerungen in iOS 17 gab es zuletzt auch aus anderer Quelle, hier lest ihr be uns mehr dazu.

