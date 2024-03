Home Betriebssystem iOS 17.4.1 kurz vor Start: Patch soll weitere Fehler beheben

iOS 17.4.1 kurz vor Start: Patch soll weitere Fehler beheben

Apple dürfte in Kürze ein weiteres Update für iOS und iPadOS für alle Nutzer veröffentlichen. iOS 17.4.1 steht offenbar in den Startlöchern. Apple wird mit dem kommenden kleinen Update wohl eine Reihe von Problemen und Fehlern beseitigen, die sich noch immer in iOS und iPadOS 17.4 verstecken. Auch ein Update für den Mac könnte bald erscheinen.

Apple steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung eines Updates für iOS und iPadOS 17. Die Aktualisierung auf iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 könnte heute oder in den nächsten Tagen für alle Nutzer erscheinen. Sie werde die Build-Nummer 21E235 tragen, schreibt MacRumors unter Berufung auf eine Quelle mit einer zuverlässigen Prognosehistorie.

Weitere Fehlerbehebungen fürs iPhone und iPad

Es ist nicht klar, welcher Art die in iOS 17.3.1 und iPadOS 17.3.1 vorgenommenen Korrekturen und Verbesserungen sein werden, doch nach wie vor gibt es Berichte über Probleme in iOS 17.4 und iPadOS 17.4.

Auch für macOS Sonoma könnte eine Aktualisierung auf Version 14.4.1 anstehen, hier kommt es etwa zu Problemen in Zusammenhang mit verschiedenem USB-Zubehör sowie bei der Nutzung von Anwendungen mit Java-Komponenten.

Unterdessen wird Apple wohl auch bald die nächste Beta-Phase starten. iOS 17.5 und iPadOS 17.5 könnten ebenfalls in dieser Woche für die Entwickler erscheinen, der morgige Dienstag wäre hierfür ein wahrscheinlicher Termin. Diese Aktualisierungen werden dann in einigen Monaten für alle Nutzer erwartet.

Stoßt ihr aktuell auf Probleme unter iOS 17.4 und macOS Sonoma 14.4? Teilt eure Beobachtungen gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!