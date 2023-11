Home Betriebssystem iOS 17.2 und iPadOS 17.2 Beta 2 für Entwickler sind da

iOS 17.2 und iPadOS 17.2 Beta 2 für Entwickler sind da

iOS 17.2 und iPadOS 17.2 liegen in einer neuen Beta vor. Beta 2 des kommenden Updates kann ab sofort von den registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die verteilung der vorangegangenen Testversion. Apple wird das finale Update wohl in einigen Wochen an alle Nutzer verteilen.

Apple hat heute Abend iOS 17.2 und iPadOS 17.2 Beta 2 für Entwickler bereitgestellt. Damit können alle registrierten Developer ab sofort die neue Testversion laden und installieren. Die neue Beta wird zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion ausgeliefert.

Journal-App und weitere Neuerungen in Update

iOS 17.2 bringt unter anderem die Journal-App auf das iPhone und einstweilen nur dort hin. Darüber hinaus werden Neuerungen wie die Kontaktschlüsselverifizierung in Nachrichten und weitere Verbesserungen vorgenommen.

In Apple Music wird eine neue Favoriten-Playliste eingeführt, außerdem starten die gemeinsamen Wiedergabelisten.

Ferner wird das Update auf iOS 17.2 und iPadOS 17.2 auch wieder zahlreiche Verbesserungen der allgemeinen Stabilität, Performance und Sicherheit mit sich bringen.

Es ist davon auszugehen, dass iOS 17.2 und iPadOS 17.2 noch vor Ende des Jahres an alle Nutzer verteilt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!