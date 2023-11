Home Betriebssystem iOS 17.2 lässt euch bald Ton für Standard-Push-Nachrichten ändern

In iOS 17.2 könnt ihr in Zukunft den Ton für die Standard-Push-Nachricht ändern, das war bislang nicht möglich. Zudem ist es bald auch möglich, die Vibration für Push-Nachrichten anzupassen, diese Neuerung taucht in der aktuellen Beta auf.

Apple wird in iOS 17.2 wohl eine neue Option zur Anpassung der Töne bei Push-Nachrichten bringen. Der Standardton für Push-Nachrichten, für die es keinen eigenen Sound einer App gibt oder Systemereignisse, deren Ton der Nutzer bislang schon anpassen kann, etwa für neue E-Mails oder SMS, kann nun bald geändert werden.

In der jüngsten Beta von iOS 17.2 ist es möglich, für diesen Standardton einen anderen Sound einzustellen. Zur Wahl stehen alle Nachrichtentöne, das sind nicht übermäßig viele, aber zumindest gibt es damit eine gewisse Flexibilität.

Auch das haptische Feedback kann geändert werden

Apple hatte mit iOS 17 den Standardton für Push-Nachrichten geändert. Der alte Dreiklang, der vielen Menschen über die Jahre so vertraut geworden ist, wurde durch einen neuen, eher elektronischen und dezenteren Hinweiston ersetzt. Einigen gefällt der neue, anderen der alte Ton besser, so oder so, zurückbringen lässt sich der Dreiklang nicht.

Mit iOS 17.2 können Nutzer auch die haptische Reaktion auf Push-Nachrichten einstellen, die hatte sich mit iOS 17 auch geändert, die Vibration hat nun etwas latent Schwingendes, das sich deutlich vom früheren Vibrationsmuster unterscheidet. In Zukunft können die neuen Einstellungen im Bereich Töne & Haptik angepasst werden.

