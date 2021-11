Home Betriebssystem iOS 15 ruiniert smarte Geo-Funktionen, bei euch auch?

iOS 15 hat offenbar ein Problem mit ortsabhängigen Aktionen: Das kann etwa dazu führen, dass sich smarte Schlösser nicht mehr wie vorgesehen öffnen. Das Problem tritt wohl vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich, auf älteren iPhones auf. Habt ihr auch diese Art von Problemen?

iOS kann prinzipiell Aktionen anhand des Standorts des iPhones auslösen, doch diese Fähigkeit ist mit dem letzten großen Update auf iOS 15 scheinbar beeinträchtigt worden. Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung von iOS 15 tauchten erste Problemberichte betroffener Nutzer auf, Apple hat zwischenzeitlich verschiedene Updates nachgelegt, doch auch unter dem aktuellen iOS 15.1 dauern die Schwierigkeiten offenbar fort.

Smarte Schlösser funktionieren unter iOS 15 nicht mehr ordnungsgemäß

Diese Probleme können etwa die Funktionsweise eines smarten Türschlosses beeinträchtigen, darauf machen etwa Hersteller bekannter Produkte in entsprechenden Supportartikeln aufmerksam. Inzwischen sammeln sich auch die Beschwerden von Nutzern in Apples Entwicklerforen. Derweil ist Apple über diese Problematik von verschiedener Seite bereits mehrfach informiert worden, wie mehrere Entwickler in entsprechenden Schilderungen berichten.

Dieser Bug soll dem Vernehmen nach vor allem mit älteren iPhones wie dem iPhone 11 auftreten.

Allerdings treten die Probleme wohl auch noch in der jüngsten dritten Beta von iOS 15.2, des kommenden Updates für iOS auf. Ob Apple bis zur Veröffentlichung von iOS 15.2 für alle Nutzer diesen Bug noch abdrehen kann, bleibt abzuwarten.

Habt ihr auch Probleme mit den Geofunktionen von iOS 15? Notiert gern eure Beobachtungen.

