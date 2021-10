Home Betriebssystem iOS 15.1 und iPadOS 15.1 auch da: Neue Kamera-Features und SharePlay

Apple hat gerade eben auch noch iOS 15.1 und iPadOS 15.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update bringt unter anderem neue Funktionen für die Kamera des iPhone 13 Pro und führt endlich auch Facetime SharePlay ein.

Apple hat heute Abend auch iOS 15.1 und iPadOS 15.1 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden, wenn auch noch einige Wartezeiten beim Download auftreten dürften. Der Veröffentlichung gingen einige Betas voran, Apple führt mit iOS 15.1 einige bis jetzt noch nicht an den neuen iPhone-Modellen verfügbare Funktionen ein.

iOS 15.1 bringt neue Features für die Kamera des iPhone 13 Pro und SharePlay für Facetime

Apple führt mit dem Update auf iOS 15.1 und iPadOS 15.1 unter andrem neue Funktionen für die Kamera des iPhone 13 Pro ein. Dort kann der Nutzer nun auch Videos in ProRes aufnehmen. Zudem wird es möglich, den AutoMakro-Modus zu deaktivieren.

Weiterhin wird Safari am iPad wieder weitgehend in seinen früheren Zustand versetzt. Zudem führt Apple mit iOS 15.1 und iPadOS 15.1 nun endlich SharePlay ein. Das Feature zum gemeinsamen Schauen von Videos per Facetime war nicht Bestandteil von iOS 15.0 gewesen, sondern hatte sich Apple-typisch verspätet.

Ferner bringen iOS 15.1 und iPadOS 15.1 noch diverse kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich.

