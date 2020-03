iOS 14: iMessage mit neuen Funktionen, welche würdet ihr euch wünschen?

Apple Bastet offenbar an Verbesserungen für iMessage, die von anderen Messengern schon lange bekannt sind. Sie werden in iOS 14 Einzug halten und Nutzern unter anderem erlauben, andere Gesprächsteilnehmer in Gruppen direkt anzusprechen. Welche iMessage-Neuerungen wünscht ihr euch?

iMessage soll weiterentwickelt werden. Unter iOS 14 werden Nutzer von Apples iPhone- und Mac-Messengerdienst wohl einige neue Möglichkeiten erhalten, die so neu gar nicht sind, wie nun MacRumors herausgefunden hat. Unter anderem können Nutzer in Gruppenchats andere Teilnehmer mit einem vorangestellten „@„ erwähnen, das kennt man sowohl aus privat, wie beruflich genutzten Chat-Diensten wie WhatsApp oder Slack. Es erlaubt etwa, eine Gruppe stummzuschalten und trotzdem informiert zu werden, wenn jemand etwas von einem will.

iMessages sollen zurückgerufen werden können

Weiter soll eine verschickte Nachricht per iMessage vom nutzer nachträglich auch zurückgerufen werden können, was bei WhatsApp und Co. jetzt schon geht. Dort ist der Nutzen allerdings fraglich, oft haben die Empfänger die zurückgerufene Nachricht schon im Benachrichtigungsbereich ihres Geräts gesehen und werden nachträglich durch die Löschung darauf aufmerksam gemacht, dass ein bestimmter Sachverhalt dem Absender unangenehm sein könnte. Ob Apple den Rückruf bei iMessage so implementiert, dass die Nachricht auch aus der Mitteilungszentrale verschwindet ist ebenso unklar, wie die Frage, ob es eine zeitliche Frist gibt, innerhalb derer man die Nachricht zurückrufen muss.

Daneben arbeitet Apple auch an einem Schreibindikator in Gruppen. Zudem sollen Nachrichten als ungelesen markiert werden können und mit dem Befehl „/me“, den man auch aus anderen Diensten kennt, soll der Nutzer Status-Updates posten können.

Welche neuen Features für iMessage würdet ihr euch für iOS 14 wünschen?

