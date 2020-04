iOS 12-Lücken werden weiter für gezielte Angriffe auf chinesische Minderheit ausgenutzt

iPhones mit älteren iOS-Versionen werden nach wie vor gezielt angegriffen und mit Schadsoftware infiziert, um deren Besitzer zu überwachen, das zeigen aktuelle Forschungen von Sicherheitsforschern. Dabei zielen diese Maßnahmen offenbar vor allem auf Mitglieder der Volksgruppe der Uiguren in China, diese Minderheit geriet schon früher ins Visier von Cyber-Spionage, Apfelpage.de berichtete.

Die Spionage gegen die Minderheit der Uiguren in China setzt sich offenbar fort. Sicherheitsspezialisten dokumentierten nun, dass nach wie vor Websites der Uiguren-Gemeindschaft kompromittiert werden, um Malware auf iPhones zu schleusen. Alle Betriebssysteme und Plattformen werden auf diese Weise in den Blick genommen, doch bestimmte Angriffe zielen auf spezifische Schwachstellen in älteren iOS-Versionen, die inzwischen schon lange von Apple beseitigt worden sind.

Einige iOS 12-Versionen sind verwundbar

Nur vergleichsweise wenige Websites werden missbraucht, um den angreifbaren iPhones den manipulierten Code unterzuschieben, heißt es in dem Bericht der Forscher. Zudem zielt der Angriff auch auf alte iOS 12-Versionen, konkret auf iOS 12.x-Versionen. Da Apple iOS 12 aber auch weiterhin mit Sicherheitsupdates versorgt, wurden diese Probleme bereits im Sommer 2019 mit iOS 12.4 beseitigt.

Problematisch ist allerdings, dass alle Nutzer der verwundbaren Versionen sich die Malware einfangen können und zwar auch dann, wenn sie nicht Safari nutzen. Da Apple die Nutzung der Browser-Engine WebKit vorschreibt, hilft es auch nicht, Alternativen wie Chrome zu nutzen. Die chinesische Regierung versucht, die Kultur der Minderheit der Uiguren in tausenden von Umerziehungslagern zu beseitigen, rund eine Million Menschen sind vermutlich von diesen Zwangsmaßnahmen direkt betroffen.

Andere werden indirekt Opfer dieser Politik, so etwa auch Mitarbeiter bei Zulieferern von Apple, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Diese werden in den Fabriken etwa mit chinesischer Politik-Propaganda überzogen und arbeiten zudem oft nicht freiwillig am Band für Foxconn und andere Fertiger.

