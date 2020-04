Leaker ist ganz sicher: Final Cut Pro X und Xcode kommen aufs iPad

Auf dem iPad Pro werden in Zukunft sowohl Apples Videoschnittsoftware Final Cut Pro laufen, wie auch die Programmierumgebung Xcode. Mit dieser Aussage legt sich nun Jon Prosser fest. Unsicherheiten gibt es für ihn nur noch beim Funktionsumfang der iOS-Lösungen.

Das iPad Pro wird in absehbarer Zeit auch eine angepasste Version von Final Cut Pro erhalten, darauf hat sich nun Jon Prosser festgelegt, nachdem er auf Twitter schon zuvor ein wenig weniger definitiv über dieses Thema gesprochen hatte.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.

I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.

You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020