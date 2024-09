Home Apple Interview: Tim Cook bummelt durch New York und feiert Apple Intelligence

Interview: Tim Cook bummelt durch New York und feiert Apple Intelligence

Tim Cook ist begeistert von Apple Intelligence, das sagte er auf einem kleinen Bummel durch New York unweit des Apple Stores in der Upper East Side. Im Gespräch mit Late-Night-Talker Jimmy Fallon gab sich der Applechef entspannt und zufrieden. Große Enthüllungen birgt der kurze Talk nicht, dafür etwas Unterhaltung für Apple-Fans.

Es sind nicht die tierschürfenden Themen, denen sich Jimmy Fallon im Gespräch mit Tim Cook zuwendet, dessen Video in Deutschland ohne weitere Hilfsmittel nicht verfügbar ist. Der Host der populären Talksendung am Freitagabend schlendert mit dem Applechef durch New York, der dabei beteuert, wie sehr er speziell diesen Store in der Fifth Avenue mag, bei jedem Launch versuche er, diesen Standort einmal aufzusuchen.

Ein neues iPhone hat er auch dabei, das gibt er seinem Gesprächspartner höchst persönlich.

Apple Intelligence wird großartig

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ist Cooks lange Zeit bei Apple Thema, ohne dass neue Aspekte angesprochen werden. Ein wichtiges Thema für Cook ist Apple Intelligence – kaum überraschend, ist es doch Apples wichtigste Produktneuheit dieser Tage, die sogar den Verkaufserfolg der neuen iPhone-Reihe maßgeblich mit beeinflusst.

Cook gibt einmal mehr einen Ausblick auf kommende Funktionen wie die E-Mail-Zusammenfassung und die kreativen Möglichkeiten mit Image Playground.

Und dann ist der vergnügliche Smalltalk auch schon wieder zu Ende. Ob Apple mit seinen Neuerungen tatsächlich punkten kann, haben die Verbraucher noch nicht entschieden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.