Interessantes E-Book über Steve Jobs kostenfrei downloaden

Wer sich für Steve Jobs interessiert, kann sich ab sofort über ein neues Werk mit gesammelten Zitaten, Abschriften, dokumentierten E-Mails und mehr freuen.

Das Steve Jobs Archive hat eine Vielzahl an bisher unveröffentlichten Zitaten, Abschriften aus Meetings und Bildern aus seiner Kindheit in einem neuen Werk zusammengefasst. Es bildet eine Zeitachse, die das Leben von Steve Jobs mit seinen wichtigsten Momenten abbildet. Das Werk wird mit den folgenden Worten angepriesen:

Make Something Wonderful, eine kuratierte Sammlung von Steves Reden, Interviews und Korrespondenz, bietet ein unvergleichliches Fenster dazu, wie einer der kreativsten Unternehmer der Welt an sein Leben und seine Arbeit herangegangen ist. Auf diesen Seiten teilt Steve seine Perspektive auf seine Kindheit, auf den Start und die Verdrängung von Apple, auf seine Zeit mit Pixar und NeXT und auf seine ultimative Rückkehr in das Unternehmen, das alles begann.