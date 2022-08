Home Apple Intel will’s wissen: Superschnelles WLAN ab 2025

Intel will’s wissen: Superschnelles WLAN ab 2025

Intel setzt zum Überholmanöver bei WLAN in Notebooks ein: Hing man hier Apple bislang zuletzt stets hinterher, möchte Intel in Zukunft wieder mit den Macs in Konkurrenz treten. Ab 2025 könnten erste Wi-Fi 7-Geräte mit Intel-Chips erscheinen.

Apple-Kunden waren in den letzten Jahren WLAN-technisch stets besser und schneller unterwegs, wenn sie bereits Geräte mit Apple-eigenen Chips nutzen konnten. Wo immer noch Intel-basierte WLAN-Komponenten Verwendung gefunden hatten, kam auch meist ein nicht mehr ganz zeitgemäßer WLAN-Standard zum Einsatz. Wi-Fi 6 etwa ist inzwischen im iPhone und auch dem Apple Silicon-Mac eingetroffen, doch Intel möchte in Zukunft wieder konkurrenzfähig sein.

In drei Jahren wird es erstmals Wi-Fi 7 in Intel-Chips geben, zitieren südkoreanische Medien einen führenden Intel-Manager. Dieser 802.11be-Standard bietet bis zu 5,8 Gbit/s bei Sechs-GHz-Verbindungen, die zudem stabiler sein sollen als bei Wi-Fi 6E, die maximale Datenrate soll bei bis zu 36 Gbit/s liegen.

Die abschließende Standardisierung von Wi-Fi 7 durch die Wi-Fi-Allianz wird wohl erst in etwa einem Jahr abgeschlossen sein. Intel möchte bis zum Jahr 2025 eine Zertifizierung für die Nutzung des Standards erhalten.

Apple bereitet wohl Wi-Fi 6E vor

Ob Apple damit in absehbarer Zeit tatsächlich von Intel überholt wird, was die WLAN-Performance betrifft, bleibt abzuwarten, zunächst werden die neuen Intel-Chips wohl nur die Verbindung von Notebooks ermöglichen, doch selbst dann wäre schon eine Menge Tempo für kommende MacBooks erreicht.

Apple wird wohl in die nächsten MacBook- und iPhone-Generationen erstmals Wi-Fi 6E implementieren, doch dieser Ergänzungsstandard zu Wi-Fi 6 erweitert lediglich das Frequenzspektrum und entschärft somit die Bandbreitenknappheit in urbanen Zentren. Wie schnell sich Wi-Fi 7 verbreitet, wird nicht zuletzt auch von den Herstellern der Router sowie den Netzbetreibern abhängen, die diese vermarkten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!