Instagram: Unerwünschte Nacktfotos in privaten Chats werden künftig blockiert

In privaten Chats auf Instagram sollen unerwünschte Nachrichten, die Nacktfotos enthalten, künftig blockiert werden. Dieses Problem betrifft vor allem Frauen, die nur allzu oft Opfer einer derartigen sexuellen Belästigung werden. Noch ist allerdings nicht klar, welche dieser Fotos mithilfe dieses Filters blockiert werden können.

In Zukunft werden Nacktfotos in privaten Chats auf Instagram blockiert. Gesichtet wurde dieses Feature zunächst von dem Entwickler Alessandro Pulazzi. Demzufolge soll der Filter über eine Technologie auf dem Gerät selbst angewandt werden, ohne dass Instagram Zugriff auf die gesendeten Fotos erhält.

Außerdem soll es auch möglich sein, die blockierten Fotos trotzdem anzusehen. Damit wird verhindert, dass Inhalte, die versehentlich vom eigenen Smartphone blockiert wurden, verborgen bleiben. Auch soll die Funktion eigene Sicherheitshinweise enthalten, um Nutzerinnen und Nutzern vor den Konsequenzen zu warnen, die das Interagieren mit sensiblen Inhalten mit sich bringen kann. Bei Bedarf kann der Filter allerdings auch ausgeschaltet werden.

Funktion wurde mittlerweile bestätigt

In der Zwischenzeit hat Meta bereits die Arbeit an der neuen Funktion gegenüber The Verge bestätigt. Dabei verglich der Konzern diese mit einem bereits vorhandenen Feature namens „Nachrichten/Kommentare verbergen“, welches es erlaubt, private Nachrichten automatisch zu filtern, sofern diese Beleidigungen enthalten.

Darüber hinaus versprach Meta auch, dass die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern weiterhin geschützt werde. Mehr Details dazu wolle das Unternehmen in den nächsten Wochen veröffentlichen.

Die Zahl der Fälle, in denen Frauen online sexuell belästigt wurden, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Im vergangenen Jahr kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass 43% der Frauen in den USA bereits Opfer sexueller Belästigung im Netz wurden, während dieses Problem nur 11% der Männer betraf.

