Instagram: Fehler führt zu übermäßigem Zoom beim Aufnehmen von Videos

Aktuell ist Instagrams Story-Feature von einem Bug betroffen, wodurch die Zoom-Funktion beim Aufnehmen von Videos nicht mehr wie üblich genutzt werden kann. Denn anstatt langsam in ein Bild hineinzuzoomen, können Nutzerinnen und Nutzer nur noch den maximalen Zoom verwenden.

Instagram ermöglicht es seinen Usern, Bilder und Videos direkt in der App aufzunehmen, um diese anschließend in der eigenen Story zu veröffentlichen. Doch dieses Feature ist gegenwärtig aufgrund eines Fehlers nur eingeschränkt nutzbar. Denn wie zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf Reddit berichten, führt die Nutzung der Zoom-Funktion beim Aufnehmen von Videos dazu, dass zu weit in das Bild hineingezoomt wird.

Normalerweise können User auf dieses Feature zugreifen, indem sie den Aufnahme-Button gedrückt halten und nach oben swipen. Um wieder hinauszuzoomen, genügt ein Swipe nach unten. Nun führt jedoch ein Swipe nach oben dazu, dass direkt der maximale Zoom genutzt wird.

Noch ist unklar, ob alle Nutzerinnen und Nutzer betroffen sind, die Instagram über die iOS-App verwenden. Android-User scheinen jedoch verschont geblieben zu sein, wie 9to5Mac berichtet, da der Fehler dort bislang noch nicht aufgetreten ist. Wann dieser behoben wird, ist ebenfalls ungewiss, da Meta den Bug noch nicht offiziell bestätigt hat.

So könnt ihr den Fehler umgehen

Damit ihr trotzdem wie gewohnt stufenweise in ein Bild hineinzoomen könnt, könnt ihr stattdessen die Pinch-To-Zoom-Geste benutzen. Um zu vermeiden, dass ihr dabei zusätzlich den Aufnahme-Button gedrückt halten müsst, könnt ihr den „Freihändig“-Modus im Dropdown-Menü auf der linken Seite aktivieren.

