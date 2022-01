Home Apps In eigener Sache: Apfelpage-App funktioniert wieder (sorry)

In eigener Sache: Apfelpage-App funktioniert wieder (sorry)

Wie manche von euch eventuell mitbekommen haben, war die iOS- und Android-App von Apfelpage.de leider für drei Stunden down. Das tut uns sehr leid, können euch jedoch kurz vor Mitternacht wieder Entwarnung geben. We are back.

Die Apfelpage-App ist wieder live nach einer längeren Störung am Donnerstagabend. Der Server unseres App-Providers war bedauerlicherweise für längere Zeit nicht erreichbar, das tut uns leid. Den Bug, der zur Fehlermeldung „Diese App existiert nicht“ konnten wir gegen 23 Uhr beheben, die App ist nun wieder erreichbar.

Gerne könnt ihr euch den Apfelplausch-Podcast, den wir zwischenzeitlich veröffentlicht haben, unter dem Artikel ansehen.

Gute Nacht!

