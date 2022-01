Home Daybreak Apple iMac Pro vor Neuauflage? | Face ID mit Maske an der Kasse? | Mac mit U1-Chip geplant? – Daybreak Apple

iMac Pro vor Neuauflage? | Face ID mit Maske an der Kasse? | Mac mit U1-Chip geplant? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! hres Das iPhone kann bald auch dann für Zahlungen per Apple Pay genutzt werden, wenn der Nutzer eine Maske trägt. Das zumindest würde ich als drastischen Fortschritt empfinden, wenn es funktioniert, wie versprochen. Bis dahin wird es allerdings noch einige Geduld brauchen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples iPhone wird in Zukunft auch dann Face UD unterstützen, wenn der Nutzer eine Maske tragen muss, so weit, so bekannt. Das ganze wird auch zur Zahlung mit Apple Pay genutzt werden können, also etwa im Supermarkt oder online, was etwas ist, dass wir schon vor zwei Jahren hätten gebrauchen können, aber man sagt ja immer so schön, besser spät als niemals – hier dazu mehr.

Kommt ein Mac mit U1-Chip?

Im iPhone steckt er schon länger drin, der U1-Chip, der Ultrabreitbandanwendungen im extremen Nahbereich unterstützt. Ein zukünftiger Mac könnte ebenfalls mit U1-Chip kommen, darauf deuten einige Funde in der aktuellen Beta von macOS Monterey 12.3 hin, hier dazu weitere Details.

Kommt bald ein neuer iMac Pro?

Das wäre möglich, zumindest glaubt Mark Gurman das. Er sieht einen solchen neuen Mac am Horizont und dieser dürfte mit einem M1 Pro oder einem M1 Max-Chip ausgestattet sein, hier dazu mehr.

Spotify gerät in die Kritik

Diese eher unschöne Debatte wollten wir auch noch aufgreifen, ich verliere keine weiteren Worte hierzu, hier gibt es die ganze Geschichte.

Am Ende des Jahres sind vielleicht zwei Milliarden Apple-Geräte in Gebrauch

Aktuell werden weltweit rund 1,8 Milliarden Apple-Geräte aktiv, das ist eine beeindruckende Zahl. Diese müsste dieses Jahr nur ein klein wenig mehr steigen als die letzten Jahre, dann wäre ein neuer Meilenstein erreicht, hier dazu mehr.

Und dann wollen wir euch auch nicht dieses Update der App eines bekannten Smart Home-Lampenherstellers vorenthalten.

Ich darf euch an dieser Stelle einen schönen Montag wünschen!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!