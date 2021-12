Home Daybreak Apple iMac 2022 mit oder ohne Mini-LED? | Apple nicht divers genug? | HomePod stark – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Nur noch einmal schlafen, dann gibt’s Geschenke – nun, vielleicht – für einige von uns. Für einige liegt ja vielleicht auch etwas mit einem Apfel unter dem Baum, aber wie auch immer. Heute ist noch nicht Weihnachten und daher blicken wir mal schön auf die letzten Entwicklungen in der Apple-Welt.

Der iMac 2022, das ist aktuell noch eine große Überraschungstüte. In den letzten Wochen war immer wieder davon spekuliert worden, dass Apple dieses neue Mac-Modell mit einem 120 Hz-Display ausliefern würde. Zuletzt dann brach das totale Chaos in der Gerüchteküche aus: Da hatte nämlich die Digitimes zunächst geschrieben, alles falsch, kein Mini-LED-Display und somit auch kein ProMotion.

Dann wieder kam DSCC-Analyst Ross Young auf Sendung und meinte: Alles ganz falsch, doch auf jeden Fall Mini-LEDs. Dann hat tatsächlich Digitimes noch einmal revidiert und Mini-LEDs doch noch in Aussicht gestellt. Am Ende ist nun die völlige Unklarheit wiederhergestellt. Nun, man wird abwarten müssen.

Apple gerät in die Kritik durch Aktionäre

Dass sich Investoren einmal für mehr Diversität und ethnische Gerechtigkeit bei Apple einsetzen würden, hätte vor einigen Jahren auch noch niemand gedacht, Tatsache ist aber, diese Faktoren sind heute ausschlaggebend für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Investments. Vor diesem Hintergrund ist auch eine jüngst erfolgte Eingabe zu sehen, hier dazu mehr.

Der HomePod wird stärker

Tatsächlich gestärkt geht auch der HomePod aus dem dritten Quartal 2021 hervor: Nahezu verdoppelt hat der Smart Speaker mit Siri seinen Marktanteil, doch langfristig tragfähig ist dieser Erfolg wohl nicht, wie Marktforscher schätzen, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iCloud Private Relay ist eine Sicherung für die eigene Privatsphäre. Manchmal funktioniert sie, aber manchmal auch nicht. Apple hat nun die Spezifikationen zur Private Relay einmal etwas näher erläutert, hier dazu mehr.

Apple steht beim Datenschutz nicht in der Gunst der Kunden.

Das ist schon etwas enttäuschend für Apple: Da macht man öffentlich so dermaßen lautstark Werbung für den Datenschutz, doch in der Wahrnehmung der Kunden kommt davon offenbar überhaupt nichts an, hier die Details.

Steht Apple vor einem neuem Mobilfunk-Patentkrieg?

Übel wäre das: Vor sieben Jahren droschen Apple und diverse Patentinhaber in Sachen Mobilfunkchutzrechte aufeinander ein und das ganze half dem Wettbewerb nun gar nicht. Fängt das jetzt also wieder an? Möglich wäre’s zumindest.

Damit wünsche ich euch einen schönen und vor allem auch entspannten Donnerstag.

-----

