Home Apple Nur Gerede, keine Fortschritte bei Diversität: Investoren sorgen sich um die Marke Apple

Nur Gerede, keine Fortschritte bei Diversität: Investoren sorgen sich um die Marke Apple

Apple stellt einige seiner Investoren nicht zufrieden: In den Bereichen Minderheiten- und Lohngerechtigkeit gebe es erhebliche Defizite, so der Vorwurf. Faktisch habe Apple hier in den letzten Jahren keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Daher hat ein Bündnis aus drei Anteilseignern eine entsprechende Forderung erhoben.

Apple ist immer ganz vorne mit dabei, wenn in der US-Wirtschaft für mehr Diversität und ein faires und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld geworben wird. Die Realität sieht aber auch in Cupertino anders aus. Seit Monaten werden immer wieder Vorwürfe zu fehlender Lohngerechtigkeit erhoben, auch soll Apple kritische Stimmen in der Belegschaft gezielt unterdrücken. Unlängst leitete das US-Arbeitsministerium sogar eine Prüfung dieser Vorwürfe ein, Apfelpage.de berichtete.

Das Apple-kritische Klima in Bezug auf die Arbeitsbedingungen beunruhigte zuletzt mehrere Investoren. Die sind wohl weniger am Wohlbefinden der Beschäftigten, sondern mehr an der Stabilität der Marke Apple interessiert. Wenn diese Schaden nimmt, wirkt sich das langfristig auch auf den Unternehmenswert aus.

Apple macht kaum Fortschritte bei der Diversität

Drei Akteure, die SOC Investment Group, die Service Employees International Union und Trillium Asset Management haben gemeinsam eine Eingabe getätigt, die bereits im Herbst eingereicht wurde, nun aber in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit gerät. Details aus dem Papier werden nun von Branchenmedien zitiert. Danach bemängeln die Autoren, dass Apple keine nennenswerten Fortschritte in den Bereichen Diversität und Minderheitengleichheit gemacht. Nach wie vor gebe es keinen hispanischen Top-Manager bei Apple und nur einen schwarzen Angehörigen der obersten Führungsetage. Hier habe sich zwischen 2014 und 2020 nichts getan.

Tatsächlich sei Apple besonders gut darin, über Themen wie Minderheitenschutz und Diversität zu sprechen, zudem versuche man regelmäßig, alle Probleme mit Geld zu erschlagen, indem man entsprechende Initiativen mit großzügigen Zuwendungen bedenkt. An der Zusammensetzung in der Belegschaft und anderen grundlegenden Problemen wolle oder könne Apple aber nicht arbeiten. Was auch immer sie tun, an wichtigen Stellschrauben wird nicht gedreht, konstatiert Dieter Waizenegger von SOC. Auch die Unterdrückung von Umfragen zur Lohngerechtigkeit wird in der Eingabe aufgebracht sowie Vorwürfe, wonach Manager mit einer langen Geschichte sexueller Übergriffigkeiten nach wie vor im Unternehmen seien.

Wie Apple mit diesen Anwurf umgehen wird, bleibt abzuwarten und wird wohl auch vom Ausgaben weiterer Untersuchungen der US-Arbeitsschutzbehörden abhängig sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!