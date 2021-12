Home Apps Freunde herausfordern & Preise gewinnen: Deutsche App beRival macht TikTok und Co Konkurrenz

Verfasst von Jessie Carpenter // 17. Dezember 2021 um 16:07 Uhr // Apps // // Kommentare deaktiviert für Freunde herausfordern & Preise gewinnen: Deutsche App beRival macht TikTok und Co Konkurrenz

Instagram, Facebook, TikTok & Co: Die meisten Social Media Apps stammen aus dem Ausland. Ein Entwicklerteam aus dem Rhein-Main-Gebiet möchte das ändern. Sie haben ihre eigene Social Media App auf den Markt gebracht:

beRival – So funktioniert die App

2 Nutzer treten gegeneinander in der #FitnessMotivation Challenge an

Bei beRival stehen Video-Challenges (engl. für Herausforderungen) im Fokus. Nutzer können eigene Herausforderungen erstellen oder an bestehenden Challenges teilnehmen.

Doch das ist nicht alles: auch Unternehmen können Challenges erstellen. So kannst du spannende Preise gewinnen. Derzeit hast du die Chance einen 1g Goldbarren, Kaffee-Probierpakete und vieles mehr zu gewinnen!

Datenschutz ist das A und O für beRival

Wir alle kennen es: Für viele internationale Social Media Konzerne spielt der Datenschutz eine untergeordnete Rolle. Das ist bei beRival anders. Die deutschen Entwickler geben ihren Nutzern folgende Versprechen:

Keine nervige Werbung: Werbung im Feed gehört bei beRival der Vergangenheit an. Ist das kein Grund von TikTok & Co umzusteigen? Ich meine schon.

Datenschutz, na klar: Nutzerdaten werden nicht außerhalb von beRival verfolgt und nie weiterverkauft. Sag der Überwachung adieu.

beRival App – im Überblick

Challenges auf beRival

Die App ist im November 2021 im iOS AppStore erschienen. Hier findest du meinen ersten persönlichen Eindruck:

Die App überzeugt mit einem schlichten und einfach verständlichen Design. Es gibt fünf Menüpunkte. Diese Bereiche lauten:

Home – hier kannst du Videos von anderen Nutzern sehen und abstimmen Suchen – entdecke die neusten und beliebtesten Challenges und mach mit Herausforderungen – erstell deine eigene Nutzer-Challenge und forder deine Freunde heraus Aktivitäten – Neuigkeiten, Chatverläufe & Infos zu den Preisen, die du gewonnen hast Profil – hier siehst du deine aktuellen Videos und Challenges

Qualität der Videos steht im Vordergrund

Du bekommst im Home-Bereich jeweils 2 Videos angezeigt, die gegeneinander antreten. Dabei kannst du durch das Wischen von links nach rechts zum Vergleichsvideo springen. Im nächsten Schritt klickst du bei dem Video, das dir besser gefällt, auf das Applaus-Symbol, um dafür abzustimmen.

Durch ein Wischen nach oben kommst du zu weiteren Videos aus unterschiedlichen Challenges, die du vergleichen kannst.

Mich beeindruckt vor allem der Fairnessgedanke bei beRival.

Entwickler Jannik Döll erzählt mir im Interview: “Bei uns spielen Followerzahlen keine Rolle. Es gewinnt immer das beste Video. Dabei greifen wir auf den ELO-Score zurück, der auch in professionellen Schachturnieren verwendet wird. Dadurch erzielen wir, dass unsere Nutzer anhand ihrer Skills und nicht der Followerzahlen bewertet werden.“

Damit heben sich die Entwickler deutlich von anderen Social Media Apps ab.

Im Bereich „Suchen“ kannst du dir aktuelle Challenges ansehen. So veranstaltet die Sparkasse Oberhessen gerade eine #DanceOff Challenge, während es bei Kaffeerösterei Dinzler um den perfekten #Kaffeemoment geht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, nach Nutzern und Videos zu suchen.

Der Menüpunkt Herausforderungen bietet drei Einstiegspunkte: Du kannst Videos aus deiner Mediathek auswählen und hochladen, ein neues Video aufnehmen oder eine eigene Challenge erstellen.

Die App zeigt dir im Bereich Aktivitäten neue Nachrichten und Kommentare. Im Profil siehst du deine Videos und deren Platzierung. Weiterhin siehst du dein Profilbild, deine Profilbeschreibung und die Anzahl deiner Follower.

beRival – klasse App mit Suchtpotential!

beRival überzeugt durch eine spannende Idee: Mit Videos an Herausforderungen teilnehmen und Preise gewinnen. Bei den App-Entwicklern gehört die Vorstellung, dass Influencer mehr Macht haben, der Vergangenheit an. Auf beRival hast du die Chance, mit tollen Videos zu überzeugen. Dafür benötigst du noch nicht einmal eine Fanbase.

Große Pläne für die Zukunft

Die junge Plattform steht noch ganz am Anfang ihrer Reise. Es werden wöchentlich neue Updates veröffentlicht, die den Nutzern noch mehr Spaß an Challenges bringen. Auch die Anzahl der neuen Nutzer und Sponsoren ist stark am wachsen.

“Ziel ist es, Challenges für alle möglichen Bereiche anzubieten und somit unsere Nutzer für Neues zu begeistern”, verraten mir die Gründer von beRival.

Geplant sind Kollaborationen mit größeren Marken, Expansion innerhalb von Europa und eine Android-App. Ich freue mich, beRival auf dieser spannenden Reise zu begleiten.

Hast du Lust die App auszuprobieren?

Lade sie dir unter folgendem Link herunter:

