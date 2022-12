Home Daybreak Apple iCloud Zugriff nur noch auf dem Gerät | Falscher Alarm: iPhone-Unfallerkennung | iPhone 14 Plus-Flop – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erzählen wir euch mehr über neue Datenschutzeinstellungen bezüglich iCloud, die Schattenseiten der Unfallerkennung und was Apple gegen den iPhone 14 Plus-Flop unternehmen will. Das und mehr gleich hier!

iCloud zugriff nur noch über Apple Gerät

Wer seine Daten noch besser vor dem Zugriff anderer Schützen möchte, kann dies mit dem kommenden iOS 16.2 Update tun. Dort wird es möglich sein, eine Einstellung zu aktivieren, dass man über icloud.com nicht mehr auf eure Mails, Kontakte etc. zugreifen kann. Die entsprechenden Daten kann man dann ausschließlich von seinen Apple Geräten aus der Cloud abrufen und nicht mehr von der Webseite. Natürlich ist diese Funktion nur Optional, keine Panik also, falls ihr icloud.com weiterhin wie gewohnt benutzen wollt.

Fehlalarme der Unfallerkennung

In manchen Gebieten der USA führt die Unfallerkennung der iPhone 14 und neuen Apple Watch-Modellen zu Problemen. Besonders in einem Skigebiet, dort kam es zu 71 Notrufen durch das Feature, bei denen sich keiner als Notfall herausstellte. Da der Notruf verpflichtet ist, jeder Meldung nachzugehen, werden so Ressourcen gebunden, die im Zweifel bei einem echten Notfall fehlen könnten.

Apples Reaktion auf den 14 Plus-Flop

Wenn ein iPhone der neusten Generation sich überhaupt nicht verkauft, dann ist es dieses. Erste Gerüchte gehen nun dahin, dass Apple entweder eine noch größere Kluft zwischen die Modelle treiben will oder dass die Standardmodelle beide günstiger werden und so ein größerer Anreiz zum Kauf geschaffen werden soll.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon wieder. Euch allen noch einen schönen und angenehmen Donnerstag!

