Japanisches Neujahrsfest: Apple kündigt Limited Edition AirTags an

Das Jahr 2023 steht in Japan im Zeichen des Kaninchens. Wie bereits in diesem Jahr beteiligt sich Apple an den Festlichkeiten rund um das japanische Neujahr, indem das Unternehmen eine Limited Edition der AirTags anbietet mit entsprechender Gravur.

Allmählich hat es Tradition, dass sich Apple sich an den Festlichkeiten rund um das japanische Neujahr beteiligt, indem es eine limitierte Edition der AirTags veröffentlicht. Denn bereits Anfang dieses Jahres hat Apple spezielle AirTags angeboten, die einen Tiger-Emoji zeigen, da das aktuelle Jahr in Japan im Zeichen des Tigers steht.

Auch für das kommenden Jahr hat das Unternehmen nun eine Limited Edition der AirTags angekündigt, diesmal mit Gravur eines Kaninchen-Emojis, da 2023 in Japan als Jahr des Kaninchens gilt. Zwischen dem zweiten und dritten Januar können Kundinnen und Kunden dort diesen speziellen AirTag erwerben und zugleich von zahlreichen Angeboten profitieren, da sie beim Kauf ausgewählter Produkte zusätzlich eine Geschenkkarte von Apple erhalten.

Schnell sein lohnt sich

Darüber hinaus hält Apple ein besonderes Angebot für die ersten 30.000 Kundinnen und Kunden bereit, die ein iPhone SE, iPhone 12 oder iPhone 13 erwerben. Diese erhalten nämlich nicht nur den neuen AirTag gratis dazu, sondern auch eine Geschenkkarte über 8.000 Yen (56 Euro). Ein ähnliches Angebot gab es bereits Anfang dieses Jahres, Apfelpage berichtete.

Leider gilt dieses Angebot ausschließlich in Japan und nicht hierzulande. Dennoch scheine es laut Apple wahrscheinlich, dass der Vorrat bereits vor Angebotsende zuneige gehen werde.

